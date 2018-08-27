«Быть державой-посредником»: Макрон рассказал о сотрудничестве с Россией и целях французской политики

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что созданный механизм координации между Москвой и Парижем по сирийскому урегулированию уже дал первые результаты, в том числе в гуманитарном плане. При этом президент Пятой республики выразил обеспокоенность ситуацией в Идлибе. Вместе с тем Макрон обозначил важность построения стратегического партнёрства между европейскими странами, Россией и Турцией. Он также подчеркнул, что Европа больше не может доверять США обеспечение своей безопасности и должна взять решение этого вопроса на себя. Кроме того, президент Франции раскритиковал агрессивную торговую политику Вашингтона и выход США из ряда международных соглашений.

Созданный для урегулирования сирийского конфликта механизм координации между Россией и Францией уже дал первые результаты. Такое заявление сделал президент Пятой республики Эммануэль Макрон в ходе своего выступления перед французскими дипломатами в Париже.

«Механизм координации, созданный вместе с Россией на встрече в Санкт-Петербурге, уже дал первые результаты, в том числе в гуманитарном плане», — приводит ТАСС слова Макрона.

Президент напомнил, что механизм создавался в том числе для проведения совместных с неправительственными организациями операций в поддержку гражданского населения Сирии. При этом, по словам французского лидера, ситуация в арабской республике остаётся тяжёлой и «вызывает беспокойство».

«Франция считает приоритетными задачами борьбу против террористов, поддержку гражданского населения и выработку политического всеобъемлющего решения», — заявил Макрон.

Он также выступил против того, чтобы Башар Асад остался у власти после завершения многолетнего конфликта в САР, и добавил, что у Парижа вызывает обеспокоенность сложившаяся в Идлибе ситуация. Макрон выразил надежду на то, что Россия и Турция повлияют на сирийские власти в связи с обстановкой в этой провинции.

«Режим угрожает создать там новую гуманитарную трагедию и не проявляет никакого намерения вести переговоры. Это требует усиления давления на режим, и в этом плане я многого ожидаю от России и Турции, учитывая их роль и взятые на себя обязательства», — добавил Макрон.

Напомним, в ходе переговоров Эммануэля Макрона и Владимира Путина в конце мая было принято решение о реализации совместного проекта по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии. Первая партия французской гумпомощи была доставлена в САР в июле самолётом Ан-124 «Руслан» ВКС России, после чего её передали нуждающимся.

Вместе с тем в российском Минобороны предупредили о готовящейся в ближайшее время провокации боевиков в Идлибе с применением химического оружия. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, эти действия приведут к резкой дестабилизации обстановки в регионе и срыву устойчивой динамики продолжающегося мирного процесса.

Он также подчеркнул, что, по информации нескольких независимых источников, восемь ёмкостей с хлором уже доставлено в Идлиб террористами «Хайат Тахрир аш-Шама» («Джабхат ан-Нусры»)* и передано боевикам ассоциированной с ними группировки «Хизб ат-Туркестан аль-Ислами».

Также Конашенков отметил, что в район проведения провокации прибыла группа боевиков, прошедших подготовку под руководством специалистов одной из британских ЧВК.

«На данных боевиков возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых «Белых касок», — заявил Конашенков.

По его словам, эта операция должна будет послужить поводом для нанесения США и их союзниками, включая Великобританию и Францию, ракетно-авиационного удара по ряду объектов на территории Сирии.

«Нам стоит вместе строить наше будущее»

В ходе своего выступления в Париже французский лидер также обозначил важность построения стратегического партнёрства между европейскими странами, Россией и Турцией.

«Мы не сможем в долгосрочной перспективе строить и развивать Европу без пересмотра наших отношений с Россией и Турцией. И этот пересмотр должен проводиться без какой-либо снисходительности и наивности», — подчеркнул Макрон.

По его словам, сложно продолжать переговоры о вступлении Турции в ЕС, когда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган «выступает с панисламистским проектом, идущим вразрез с европейскими ценностями». В этой ситуации, полагает Макрон, стоит говорить о создании стратегического партнёрства, не предусматривающего членства в ЕС.

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«Надо выработать условия стратегического партнёрства как с Россией, так и с Турцией, потому что эти две державы важны для нашей коллективной безопасности. Их нужно привязать к Европе, потому что история народов этих стран создавалась совместно с историей Европы. И нам стоит вместе строить наше будущее», — подчеркнул президент Франции.

При этом он отметил, что настало время «пересмотреть европейскую архитектуру обороны и безопасности» и страны Европы должны сами нести ответственность и быть гарантами европейской безопасности и суверенитета.

«Европа более не может доверять США обеспечение своей безопасности. Европе сегодня необходимо взять на себя надлежащую ответственность и гарантировать свою безопасность, а следовательно, и свой суверенитет. Нам нужно извлечь все необходимые выводы из окончания холодной войны... Я выступаю за то, чтобы мы начали широкое рассмотрение этих вопросов с нашими партнёрами в самом широком смысле этого слова, а следовательно, и с Россией», — добавил Макрон.

Reuters

© Philippe Wojazer

«Наше призвание — быть державой-посредником»

Среди прочего французский лидер призвал вновь инициировать диалог с Россией по вопросам безопасности в киберпространстве и космосе, химического и обычного оружия, территориальных конфликтов и защиты полярных зон.

«Устойчивый прогресс в урегулировании кризиса на Украине, равно как и соблюдение рамок ОБСЕ... будут непременными условиями для продвижения диалога с Москвой. Но это не должно мешать нам уже сейчас работать на европейском уровне», — отметил президент.

Кроме того, глава Пятой республики выразил уверенность в том, что Франция должна играть роль посредника в различных сферах мировых отношений, в том числе в урегулировании международных конфликтов.

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«Наше призвание — всюду быть державой-посредником... Это не означает, что Франция отказывается от собственного голоса, но она должна стремиться строить альянсы на этой основе... чтобы создавать международный порядок на базе гуманитарных и общечеловеческих интересов», — заявил Макрон.

При этом президент Франции отметил, что внешняя политика Соединённых Штатов стала одной из причин кризиса мультилатерализма — принципа построения международных внешнеэкономических отношений, который позволяет каждой стране пользоваться привилегиями в отношениях со всеми своими партнёрами.

«Нависшая угроза заключается в кризисе мультилатерализма... который бьёт по всем нашим дипломатическим усилиям», — подчеркнул Макрон.

Он добавил, что этот кризис связан с политикой Вашингтона, «сомнениями относительно будущего НАТО, односторонней агрессивной торговой политикой, которая практически привела к торговой войне с Китаем, выходом США из Парижского соглашения и из соглашения по иранской ядерной программе».

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.