«Проявление раздвоенного сознания»: зачем Эрдоган просит Запад вмешаться в ситуацию вокруг сирийского Идлиба

Анкара призывает страны Запада остановить наступление сирийских правительственных сил в провинции Идлиб. Об этом написал президент Турции Реджеп Эрдоган в своей статье для американского издания The Wall Street Journal. Политик считает, что в Идлибе нужно организовать «комплексную международную контртеррористическую операцию», так как действия войск Башара Асада и его союзников якобы приведут к гуманитарной катастрофе. Эксперты отметили, что подобная риторика, которая противоречит обозначенной позиции «астанинского треугольника», вызвана стремлением Анкары усилить свои позиции на севере САР, традиционно тяготевшем к Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал статью в американском издании The Wall Street Journal, в которой призвал остановить наступление армии президента Сирии Башара Асада в направлении сирийской провинции Идлиб. В начале материала — рассказ о «систематических» преступлениях, которые якобы совершали власти САР в отношении жителей южных регионов страны.

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Турецкий лидер считает, что итогом наступательной операции сирийской правительственной армии в Идлибе станет уничтожение оппозиции, а не ликвидация террористической угрозы. Эрдоган также обращает внимание аудитории на сохраняющиеся «гуманитарные риски» и угрозу безопасности не только для Турции, но и для Европы.

Глава Турецкой Республики обвинил Дамаск в подготовке вместе с союзниками «массированного наступления на Идлиб», где, по мнению турецкой стороны, находится «одно из немногих надёжных прибежищ для внутренних сирийских переселенцев».

В итоге Эрдоган просит Вашингтон не сосредотачиваться лишь на угрозе использования химического оружия, которое якобы может применить Дамаск, а обратить более пристальное внимание на планы сирийских властей применить в Идлибе обычные вооружения, которые могут унести не меньше жизней, чем оружие массового поражения.

В статье упоминаются также Иран и Россия: по словам Эрдогана, партнёры Анкары по «астанинскому формату», так же как и Запад, должны нести ответственность за предотвращение «гуманитарной катастрофы» в Идлибе.

Анкара настаивает на том, чтобы провести в Идлибе международную антитеррористическую операцию, к которой предлагает привлечь сирийских умеренных повстанцев. В противном случае пострадают мирные сирийцы, считает президент Турции.

«Если международное сообщество, включая Европу и США, не предпримет незамедлительных действий, расплачиваться придётся не только невинным сирийцам, но и всему миру, — говорится в материале. — Турция делает всё возможное, чтобы остановить кровопролитие. Чтобы у нас это получилось, остальной мир должен оставить в стороне свои узкокорыстные интересы и всеми силами поддержать политическое урегулирование».

Солдаты армии САР

РИА Новости

Статья Реджепа Эрдогана, в которой он фактически призывает страны Запада вмешаться в ситуацию вокруг сирийского Идлиба и остановить сирийские правительственные силы, продолжает предыдущие заявления турецких властей на эту тему. В частности, ранее министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар призвал к немедленному прекращению наземных и воздушных операций в районе Идлиба.

«Атаки с воздуха и земли в Идлибе должны быть немедленно остановлены, режим прекращения огня должен быть обеспечен и продлён», — заявил глава турецкого Минобороны в понедельник.

5 сентября Минобороны РФ опубликовало видеозаписи авиаударов российских ВКС по объектам террористов «Джабхат ан-Нусры»*. Четыре самолёта ВКС России уничтожили цех по производству самодельных дронов и склады оружия боевиков. Никто из мирных жителей при этом не пострадал.

Гнездо террора

На сегодняшний день провинция Идлиб — единственный район САР, остающийся под контролем радикальных группировок. Именно сюда в последние годы стекались боевики, вытесненные правительственными силами из других районов Сирии, поясняют эксперты.

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Как сообщил ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сегодня в Идлибе действует 40—45 бандформирований общей численностью порядка 50 тыс. человек. Есть среди них и те, кто потенциально готов к заключению мира, однако наибольшую опасность представляет «Джабхат ан-Нусра», а также некоторые связанные с ней отряды. В прошлом эта террористическая группировка была ответвлением «Аль-Каиды»**, которая также продолжает действовать в регионе, как и осколки «Исламского государства»***.

Идлиб давно превратился в серьёзную проблему, отмечают политологи. Именно здесь в начале 2018 года боевики «Джабхат ан-Нусры» сбили из ПЗРК самолёт Су-25 ВКС России. Пилот успел катапультироваться и погиб уже на земле, вступив в неравный бой с террористами.

Несмотря на то что, согласно астанинским соглашениям, Идлиб должен был стать одной из зон деэскалации, достичь устойчивого перемирия в этом районе так и не удалось. Как сообщало издание Al Watan, в начале августа боевики «Джабхат ан-Нусры» отвергли требование Анкары о роспуске своих формирований в Идлибе. По сведениям газеты, турецкая сторона рассчитывала включить бывшие подразделения «Нусры» в состав оппозиционных Дамаску формирований, действующих на севере Сирии.

Боевики в провинции Идлиб, Сирия

Reuters

© Ammar Abdullah

Россия, в свою очередь, не может игнорировать активность боевиков в этом районе, о чём ранее заявлял замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

«Воспользовавшись тем, что в Идлибе была создана зона деэскалации, там окопалась банда террористов, которые укрепили свои ряды и начали предпринимать вылазки против мирного населения Сирии, совершать удары по пунктам базирования российских Вооружённых сил», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Также по теме Ювелирная работа: в Минобороны опубликовали видео авиаударов по объектам террористов в Идлибе Министерство обороны РФ обнародовало видеозаписи нанесения авиаударов по объектам «Джабхат ан-Нусры»* в сирийской провинции Идлиб....

Вместе с тем российская сторона учитывает интересы как мирных жителей, так и тех отрядов оппозиции, которые непричастны к террористической деятельности, подчеркнули в МИД.

Идлиб представляет особый интерес для Анкары в силу ряда причин. Эта провинция не только граничит с Турецкой Республикой, но и соприкасается с регионом Алеппо, на севере которого расположен кантон Африн, оказавшийся под контролем турецких сил в результате военной операции «Оливковая ветвь».

К тому же, подчёркивают эксперты, Идлиб является одним из районов расселения сирийских туркоманов, традиционно тяготевших к Турции. В 1936 году власти Сирии даже запретили туркоманам издавать книги на турецком языке — в Дамаске боялись роста протурецких и сепаратистских настроений на севере страны. Сегодня на фоне увеличивающихся геополитических амбиций Анкары сирийские туркоманы действительно оказались в орбите турецкой политики.

Как пояснил в интервью RT доцент Дипломатической академии МИД России, директор Центра востоковедных исследований Владимир Аватков, именно тюрки, живущие в этих районах со времён Османской империи, являются сегодня основным мотивом для Турции, чтобы бороться за сохранение её присутствия на севере Сирии.

«Турция была заинтересована в том, чтобы обеспечить соблюдение перемирия в Идлибе, — считает Аватков. — Но проблема заключается в том, что в данном районе действует множество группировок, часть которых лояльна Анкаре, часть — Западу, часть — Саудовской Аравии, и это помимо террористических групп. Турция не имеет ресурсов и влияния для того, чтобы в одиночку урегулировать эту сложную ситуацию».

Похожей точки зрения придерживается профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов. В беседе с RT он отметил, что Идлиб «не может не интересовать Анкару».

«Когда Идлиб будет возвращён под контроль суверенного сирийского государства, многие планы турецкой стороны будут разрушены. Речь в первую очередь идёт о надеждах Анкары создать здесь своеобразный анклав для проведения турецких интересов. И именно с возможным крушением этих надежд связана истерика вокруг судьбы мирных жителей», — сказал эксперт.

В унисон с Вашингтоном

7 сентября в Тегеране состоялись трёхсторонние переговоры лидеров Турции, России и Ирана. Ситуация в Идлибе стала основной темой дискуссии. По итогам встречи лидеры приняли совместную декларацию, в которой призвали действующих в Идлибе боевиков прекратить огонь. Также стороны сошлись в том, что ключом к установлению мира в Сирии является ликвидация терроризма. Во время переговоров турецкий лидер настаивал на объявлении в Идлибе перемирия и внесении соответствующего положения в текст итоговой декларации. Однако это предложение не встретило полного понимания со стороны других участников саммита.

«Считаю, что президент Турции в целом прав, это было бы хорошо, но мы же не можем за них сказать, тем более за террористов «Джабхат ан-Нусры» или ИГИЛ, что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами», — отметил тогда президент России Владимир Путин.

Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Эрдоган на саммите 7 сентября в Тегеране

Reuters

© Cem Oksuz / Turkish Presidential Palace

В последние дни российский Центр по примирению враждующих сторон фиксирует в Сирии рост числа обстрелов со стороны боевиков в Идлибе. Об этом рассказал накануне глава центра генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Специалисты подчёркивают, что огромное внимание к Идлибу проявляют сегодня не только в Анкаре, но и на Западе, который якобы заботят интересы мирных жителей. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пристально следит за событиями в Идлибе.

«Это очень печальная ситуация… Если будет кровопролитие, то мир очень рассердится и Соединённые Штаты тоже очень рассердятся», — заявил глава Белого дома.

Чтобы вынудить власти САР и их союзников приостановить операцию, Вашингтон снова обратился к теме химического оружия, которое, как утверждают в Белом доме, может применить в Идлибе Башар Асад. При этом российская сторона предупредила, что в регионе готовится провокация, по итогам которой правительственные силы обвинят в применении химоружия с целью нанесения удара.

Во время выступления на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя заявил, что западные страны просто не хотят, чтобы на территории САР исчез последний очаг терроризма.

«Недопустимо приберегать террористический потенциал для каких-то политических целей... Террористы в Идлибе ведут себя агрессивно, удерживая в заложниках миллионы мирных жителей», — пояснил дипломат.

«Определённые надежды»

Хотя мотивы Анкары и стран Запада могут сильно различаться, сегодня турецкая сторона частично следует риторике западных правительств. Власти Турции уже нашли поддержку со стороны Соединённого Королевства: как заявил 10 сентября министр Великобритании по вопросам Ближнего Востока Алистер Берт, Лондон поддерживает инициативы Анкары по Идлибу.

Москва также отреагировала на позицию турецкой стороны по Идлибу. Как заявил 11 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков, страны ищут «общий знаменатель», несмотря на то что не всё в позициях Анкары и Москвы полностью совпадает.

«На то и дипломатия, на то и политика, и военная дипломатия в том числе, чтобы находить общий знаменатель не по принципу «наименьший общий знаменатель», а по принципу «наибольший общий знаменатель». К этому мы стремимся», — заявил дипломат.

По мнению Александра Вавилова, полного совпадения позиций стран «астанинской тройки» ожидать изначально не приходилось.

«Никаких иллюзий на этот счёт и не было. Но сегодня цель Москвы заключается в том, чтобы, несмотря на какие-то расхождения с партнёрами, окончательно покончить с терроризмом в Сирии», — считает Вавилов.

Вряд ли статья турецкого президента произведёт большое впечатление на Запад, так как там и ранее знали, какими мотивами руководствуется Анкара, отмечают политологи.

«Скорее всего, страны Запада просто согласятся с предложениями турецкого лидера, но не более того», — пояснил эксперт.

Иной точки зрения придерживается Аватков. Он пояснил, что Турция всегда находилась между Западом и Востоком и её политике была свойственна некоторая раздвоенность. Ситуация усугубляется тем, что сегодня в самой Турции существует достаточно серьёзный раскол мнений относительно дальнейшего пути развития страны, считает эксперт.

«Иначе как проявлением раздвоенного сознания назвать статью Эрдогана для WSJ нельзя. Можно однозначно сказать, что эта публикация направлена против совместных усилий «астанинского треугольника», — пояснил Аватков.

По мнению эксперта, сейчас Анкара хочет показать Западу, что может быть ему полезна, как это было на протяжении второй половины XX века.

«Статья Эрдогана связана с определёнными надеждами турецкого руководства на то, что Запад активнее поддержит линию на отстранение Башара Асада, и тем самым усилит позиции Турции на севере САР. Идлибская ситуация является испытанием реальности слов турецкого руководства о приверженности территориальной целостности Сирии», — подвёл итог Аватков.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.