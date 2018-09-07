Небензя: западные партнёры не хотят допустить падения последнего террористического анклава в Сирии

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что западные партнёры не хотят допустить падения последнего террористического анклава на территории Сирии.
Небензя: западные партнёры не хотят допустить падения последнего террористического анклава в Сирии
  • Reuters

«Недопустимо приберегать террористический потенциал для каких-то политических целей... Террористы в Идлибе ведут себя агрессивно, удерживая в заложниках миллионы мирных жителей», — отметил он.

При этом дипломат добавил, что в Идлибе до сих пор действуют около 50 тыс. террористов.

По его словам, борьба с членами террористических группировок должна продолжаться, что, в свою очередь, определено в соответствующих резолюциях СБ ООН.

«К сожалению, западные столицы во главе с Вашингтоном, стремящиеся не допустить падения режима своих экстремистски настроенных подопечных, не воспользовались своим влиянием и не помогли размежеванию. Вместо этого вынашиваются очередные агрессивные планы с резонансными химическими провокациями. У нас стойкое впечатление, что наши западные партнёры, нагнетая истерию вокруг Идлиба, любыми путями стремятся не допустить падения последнего крупного террористического анклава в Сирии», — заключил он.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить