Небензя: западные партнёры не хотят допустить падения последнего террористического анклава в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что западные партнёры не хотят допустить падения последнего террористического анклава на территории Сирии.

«Недопустимо приберегать террористический потенциал для каких-то политических целей... Террористы в Идлибе ведут себя агрессивно, удерживая в заложниках миллионы мирных жителей», — отметил он.

При этом дипломат добавил, что в Идлибе до сих пор действуют около 50 тыс. террористов.

По его словам, борьба с членами террористических группировок должна продолжаться, что, в свою очередь, определено в соответствующих резолюциях СБ ООН.

«К сожалению, западные столицы во главе с Вашингтоном, стремящиеся не допустить падения режима своих экстремистски настроенных подопечных, не воспользовались своим влиянием и не помогли размежеванию. Вместо этого вынашиваются очередные агрессивные планы с резонансными химическими провокациями. У нас стойкое впечатление, что наши западные партнёры, нагнетая истерию вокруг Идлиба, любыми путями стремятся не допустить падения последнего крупного террористического анклава в Сирии», — заключил он.

RT ведёт прямую трансляцию.