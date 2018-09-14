«Мы знаем, что поставлено на карту»: глава МИД ФРГ заявил о ключевой роли России в предотвращении гумкатастрофы в Сирии

Россия играет ключевую роль в предотвращении гуманитарной катастрофы в Сирии, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. При этом он подчеркнул, что ФРГ выступает против крупномасштабной операции в подконтрольной радикалам провинции Идлиб. Немецкий дипломат добавил, что Германия готова участвовать в восстановлении арабской республики при условии проведения в стране свободных выборов. Ситуация в САР — одна из ключевых тем переговоров Мааса с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Берлине. По словам экспертов, ФРГ стремится к ведению диалога.

Россия играет ключевую роль в предотвращении гуманитарной катастрофы в Сирии. При этом Германия настойчиво выступает против проведения масштабной военной операции в идлибской зоне деэскалации. Такие заявления сделал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в преддверии встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Берлине.

«Мы все знаем, что поставлено на карту в Сирии. Речь идёт о том, чтобы предотвратить худшее, а именно новую гуманитарную катастрофу... Россия играет здесь ключевую роль, и у нас есть ожидания. Мы будем открыто обсуждать это друг с другом», — заявил Маас в интервью агентству DPA.

Wir alle wissen, was in #Syrien auf dem Spiel steht. Es geht darum, das Schlimmste zu verhindern: eine neue humanitäre Katastrophe. Gegenüber meinem russischen Kollegen Lawrow werde ich heute unsere Erwartungen zum Ausdruck bringen, dass es keine Großoffensive in Idlib gibt. — Heiko Maas (@HeikoMaas) 14 сентября 2018 г.

«Я разъясню сегодня российскому коллеге Лаврову наши ожидания касательно того, что в Идлибе не должно дойти до крупномасштабного наступления», — отметил глава немецкого МИД в Twitter.

При этом, по его словам, Германия готова участвовать в восстановлении арабской республики лишь на определённых условиях — если политическое урегулирование ситуации в Сирии приведёт к проведению свободных выборов.

«Если в Сирии будет найдено политическое решение, которое в итоге приведёт к свободным выборам, мы готовы взять на себя ответственность по восстановлению. Ни русские, ни иранцы, ни турки не смогут сделать это в одиночку. Мы играем здесь важную роль», — подчеркнул Маас.

По его словам, правительство Германии «не может представить себе» долгосрочного политического решения, при котором президент САР Башар Асад останется у власти. Вместе с тем Маас не назвал его уход с поста обязательной предпосылкой участия ФРГ в восстановлении Сирии.

«В ходе процесса ООН, в конце которого должны состояться выборы, последнее решение находится в руках всех сирийцев. Сюда относятся и те, кто бежал со своей родины и хочет вернуться обратно», — добавил Маас.

Глава германского МИД приветствовал стремление России вернуть беженцев в САР, однако выразил мнение, что эта инициатива преждевременна, поскольку многие из них даже не будут рассматривать возможность репатриации из-за опасений в связи с возможным преследованием.

«Общееэсовский подход»

Визит главы внешнеполитического ведомства России в Германию приурочен к официальной церемонии закрытия российско-германского перекрёстного Года региональных и муниципальных партнёрств, в которой примет участие Сергей Лавров. Кроме того, министры иностранных дел России и ФРГ проведут переговоры, в ходе которых обсудят как аспекты двустороннего взаимодействия, так и актуальные международные проблемы.

Среди таких вопросов — реализация Минских соглашений и ситуация в Сирии, в том числе борьба с терроризмом, создание возможностей для восстановления инфраструктуры и возвращения в страну беженцев.

В преддверии визита в Берлин Сергей Лавров дал интервью агентству DPA, в котором он заявил о готовности Москвы к взаимодействию с любыми партнёрами, заинтересованными в скорейшем урегулировании сирийского конфликта.

По его словам, на фоне завершения антитеррористической операции в центр повестки дня смещается вопрос восстановления разрушенной страны и её экономики, а также возвращение на родину миллионов беженцев и внутренне перемещённых лиц. Вместе с этим важно создать благоприятные условия для ведения политического процесса.

«К сожалению, пока что наладить такое взаимодействие с Германией не получается. Позиция ФРГ в данном вопросе не выходит за рамки общееэсовских подходов, обусловливающих возможность реального содействия Сирии и сирийцам на подконтрольных правительству САР территориях — а это сейчас четыре пятых страны — «заслуживающим доверия политпроцессом». При этом каких-либо характеристик данного «заслуживающего доверия политпроцесса» не приводится. В силе остаются жёсткие финансово-экономические санкции, препятствующие налаживанию нормальной экономической активности в Сирии, созданию благоприятных условий для постепенного добровольного и достойного возвращения граждан страны, покинувших родные места из-за боевых действий и тяжёлого экономического положения и гуманитарной ситуации», — констатировал Лавров.

Он добавил, что Россия готова к поиску взаимопонимания и взаимодействия между Астанинским форматом по сирийскому урегулированию и так называемой малой группой по Сирии, в которую входит ФРГ.

«Делать это надо на основе международного права и уже принятых решений, предусматривающих уважение единства, независимости, суверенитета и территориальной целостности САР», — подчеркнул Лавров.

Вопрос урегулирования ситуации в Идлибе был главной темой прошедших 7 сентября в Тегеране трёхсторонних переговоров лидеров России, Турции и Ирана. Кроме того, в понедельник, 17 сентября, в Сочи должна состояться встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые также обсудят сирийский вопрос.

О подготовке этой встречи сообщили пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

В ожидании операции

По словам директора Института стратегического планирования Александра Гусева, за заявлениями министра иностранных дел Германии стоит серьёзная политическая подоплёка, обозначающая готовность Берлина к ведению диалога. В разговоре с RT он напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о готовности инвестировать в восстановление Сирии, чтобы предотвратить новый отток беженцев из республики. При этом Германия напрямую не вмешивается в сирийский конфликт, хотя и входит в коалицию во главе с США.

«Немцы задыхаются. Число мигрантов уже превысило отметку в 1,5 млн человек, и это ложится серьёзным бременем на экономику Германии. ФРГ ежегодно тратит €11 млрд только на выплату пособий для беженцев», — рассказал эксперт.

«Совокупно это столько же, сколько Германия вносит в бюджет Европейского союза. Для них это непосильное бремя. Поэтому они даже готовы вложить средства в то, чтобы восстановить инфраструктуру в Сирии и чтобы беженцы возвратились в места постоянного проживания», — пояснил Гусев.

Он заявил, что несмотря на сложную ситуацию власти ФРГ ищут пути выхода из сложившейся ситуации, исходя из своих национальных интересов, в том числе через ведение конструктивного диалога с Россией. Вместе с тем, собеседник RT отметил, власти ФРГ действуют с оглядкой на Соединённые Штаты, хотя в вопросе сирийского урегулирования Берлин следует относительно независимым курсом.

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В свою очередь, эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин заявил RT, что не стоит трактовать заявление Хайко Мааса как признание роли России и правильности её действий в Идлибе со стороны Евросоюза и Германии как его лидера.

«Безусловно, признаётся роль России как ключевого игрока на сирийской площадке. Что касается возможной военной операции в Идлибе, здесь позиция Германии полностью совпадает с позицией американцев и остальных членов Евросоюза, которые стремятся к тому, чтобы никакая операция не проводилась. Они хотят сохранить этот террористический анклав под соусом, что не дай бог пострадает мирное население и будет гуманитарная катастрофа. А то, что там останутся террористы, которые будут продолжать вылазки по всей Сирии, то, что не будет мирного урегулирования, это как раз устраивает американцев, которые и стремятся этого не допустить», — подчеркнул Фитин.

Эксперт отметил, что страны Запада стремились бы к урегулированию, если бы в Дамаске сидело проамериканское правительство. Однако в текущей ситуации они «делают всё для того, чтобы мирное урегулирование не было реализовано на этих условиях».

«Запад стремится убедить Россию не дать официальному правительству в Дамаске и вооружённым силам Сирии при поддержке ВКС России начать операцию в Идлибе», — добавил Фитин.