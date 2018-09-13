Лавров: напряжённость между Россией и Западом дорого обходится мировой безопасности

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству DPA указал на негативные последствия напряжённых отношений между Москвой и Западом.
Лавров: напряжённость между Россией и Западом дорого обходится мировой безопасности
  • © РИА Новости

«Напряжённость в отношениях между Россией и государствами Запада дорого обходится для международной безопасности и стабильности. Но ещё не поздно обратить эту негативную тенденцию вспять», — сказал глава МИД.

По его словам, для этого надо отказаться от логики игр с «нулевой суммой» и выстраивать общение исключительно на принципах честности, взаимного уважения и учёта интересов друг друга.

«Иными словами, неукоснительно руководствоваться зафиксированными в Уставе ООН принципами. Такими, например, как суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное, дипломатическое урегулирование споров», — пояснил Лавров.

Ранее в МИД заявили, что на Западе сохраняется установка на поиск российской угрозы в любом событии и явлении.

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