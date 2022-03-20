FIG предложила дисквалифицировать Куляка и двух российских тренеров

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Международная федерация гимнастики (FIG) может дисквалифицировать российского спортсмена Ивана Куляка за поведение на Кубке мира в Дохе (Катар).
FIG предложила дисквалифицировать Куляка и двух российских тренеров
  • Gettyimages.ru
  • © Solskin

«Международная федерация приняла такое решение под нажимом украинцев, а некоторые из них вообще выступали за нашу пожизненную дисквалификацию», — цитирует тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентину Родионенко ТАСС.

Она добавила, что её, тренера Игоря Калабушкина и самого спортсмена предложено дисквалифицировать на один год.

Куляк завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях на Кубке мира в Дохе. Примечательно, что победу одержал украинец Илья Ковтун. На церемонию награждения россиянин вышел с буквой Z на груди. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира.

Ранее ВФЛА отреагировала на отстранение российских легкоатлетов от Бриллиантовой лиги.

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