ВФЛА отреагировала на отстранение российских легкоатлетов от Бриллиантовой лиги

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала решение Генеральной ассамблеи Бриллиантовой лиги о недопуске российских и белорусских спортсменов.

«В этих условиях задача федерации — сконцентрировать своё внимание на проведении внутренних национальных соревнований, организовать работу по развитию лёгкой атлетики, а также уделить внимание подготовке спортивного резерва и антидопинговой работе», — цитирует Привалову пресс-служба ВФЛА.

Оа также заявила, что ВФЛА не отказывается от планов по возвращению в состав World Athletics и борьбы за полноценное участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

Напомним, что российские легкоатлеты обратились к ВФЛА с просьбой поставить ультиматум Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). В своём письме спортсмены пригрозили арбитражным судом World Athletics, если не будут предприняты шаги для восстановления ВФЛА в правах.

Ранее российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций отстранить от международных соревнований российских спортсменов.