Шубенков: World Athletics отстраняет Россию, а деньги за ход процесса восстановления ВФЛА продолжает брать

Короткая ссылка
Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) отстранить от международных соревнований российских спортсменов.
Шубенков: World Athletics отстраняет Россию, а деньги за ход процесса восстановления ВФЛА продолжает брать
  • РИА Новости

«У меня только одна мысль на этот счёт: от соревнований World Athletics нас сейчас отстраняет, а деньги за ход процесса восстановления ВФЛА продолжает брать. Спрашивается — за что? Если уж вы нам не даёте соревноваться, так будьте последовательными», — цитирует Шубенкова РИА Новости.

Напомним, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) запретила белорусским легкоатлетам выступать в российских турнирах.

Российские легкоатлеты обратились с письмом к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) поставить ультиматум World Athletics. В своём обращении российские спортсмены пригрозили Спортивным арбитражным судом (CAS) World Athletics, если не будут предприняты шаги для восстановления ВФЛА.

Ранее Бриллиантовая лига не допустила российских легкоатлетов к соревнованиям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить