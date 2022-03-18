Шубенков: World Athletics отстраняет Россию, а деньги за ход процесса восстановления ВФЛА продолжает брать

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) отстранить от международных соревнований российских спортсменов.

«У меня только одна мысль на этот счёт: от соревнований World Athletics нас сейчас отстраняет, а деньги за ход процесса восстановления ВФЛА продолжает брать. Спрашивается — за что? Если уж вы нам не даёте соревноваться, так будьте последовательными», — цитирует Шубенкова РИА Новости.

Напомним, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) запретила белорусским легкоатлетам выступать в российских турнирах.

Российские легкоатлеты обратились с письмом к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) поставить ультиматум World Athletics. В своём обращении российские спортсмены пригрозили Спортивным арбитражным судом (CAS) World Athletics, если не будут предприняты шаги для восстановления ВФЛА.

Ранее Бриллиантовая лига не допустила российских легкоатлетов к соревнованиям.