Бриллиантовая лига не допустила российских легкоатлетов к соревнованиям

Организаторы Бриллиантовой лиги приняли решение не допускать легкоатлетов из России и Белоруссии до соревнований.

Об этом сообщает пресс-служба Бриллиантовой лиги.

Уточняется, что решение об отстранении было принято по рекомендациям руководящих спортивных федераций.

Напомним, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) запретила белорусским легкоатлетам выступать в российских турнирах

Российские легкоатлеты обратились с письмом к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) поставить ультиматум World Athletics. В своём обращении российские спортсмены пригрозили Спортивным арбитражным судом (CAS) World Athletics, если не будут предприняты шаги для восстановления ВФЛА.

Ранее и. о. президента ВФЛА Ирина Привалова прокомментировала решение совета World Athletics снова отложить восстановление ВФЛА в правах.