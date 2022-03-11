Привалова высказалась по поводу ситуации с восстановлением ВФЛА в правах

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала решение совета Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) снова отложить восстановление ВФЛА в правах.

«Дорожная карта, которую мы согласовали с World Athletics, была рассчитана до марта и полностью выполнена. К ней нет никаких претензий. И никакого нового плана работы по восстановлению сейчас нет. В настоящее время идут консультации с Олимпийским комитетом России, Министерством спорта и атлетами по выработке общей консолидированной позиции относительно решения World Athletics. Как только оно будет готово, мы его огласим», — сообщила прославленная легкоатлетка RT.

Она также прояснила ситуацию относительно задолженности ВФЛА перед международной федерацией за расходы на восстановление в III и IV кварталах 2021 года. Ранее глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен сообщил, что если долг не будет погашен, это будет расценено как нарушение условий восстановления.

«Решение о выплате этой суммы будет приниматься Министерством спорта. У ВФЛА таких средств нет, в этом вопросе мы полагаемся на помощь государства и выступаем лишь в роли технического посредника», — отметила Привалова.

Ранее сообщалось, что World Athletics продолжит процесс восстановления ВФЛА.