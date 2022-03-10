World Athletics продолжит процесс восстановления ВФЛА

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Глава рабочей группы Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) по восстановлению членства Российской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен сообщил, что рекомендовал продолжить работу организации по данному вопросу.

«Приостановка процесса подорвёт культурные изменения, которые произошли с ВФЛА, и нанесёт ущерб интересам чистых российских спортсменов и их соперников, а следовательно, целостности будущих международных соревнований», — цитирует Андерсена World Athletics.

По словам Андерсена, ВФЛА добилась значительного прогресса во многих областях, описанных в дорожной карте, но пока этого недостаточно для восстановления.

Напомним, что ВФЛА лишилась статуса члена World Athletics в 2015 году из-за многочисленных допинговых скандалов.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что у Всемирного антидопингового агентства (WADA) нет претензий к России по вопросу соблюдения антидопинговых правил.

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