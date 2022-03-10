World Athletics продолжит процесс восстановления ВФЛА
«Приостановка процесса подорвёт культурные изменения, которые произошли с ВФЛА, и нанесёт ущерб интересам чистых российских спортсменов и их соперников, а следовательно, целостности будущих международных соревнований», — цитирует Андерсена World Athletics.
По словам Андерсена, ВФЛА добилась значительного прогресса во многих областях, описанных в дорожной карте, но пока этого недостаточно для восстановления.
Напомним, что ВФЛА лишилась статуса члена World Athletics в 2015 году из-за многочисленных допинговых скандалов.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что у Всемирного антидопингового агентства (WADA) нет претензий к России по вопросу соблюдения антидопинговых правил.