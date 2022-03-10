Матыцин: никаких претензий со стороны WADA к России нет

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что у Всемирного антидопингового агентства (WADA) нет претензий к России по вопросу соблюдения антидопинговых правил.

«В настоящее время никаких претензий с точки зрения нарушений антидопинговых правил со стороны WADA к России нет. Наша страна признана соблюдающей на 100% абсолютно все конвенции», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Матыцин.

Напомним, в эту среду в Дубае министр спорта России принял участие в первом заседании президиума восьмой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Ранее Матыцин рассказал об открытых чемпионатах в России.