Поддержавший спецоперацию на Украине шахматист Карякин дисквалифицирован на полгода

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Комиссия этики Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приняла решение об отстранении российского гроссмейстера Сергея Карякина на шесть месяцев.
Поддержавший спецоперацию на Украине шахматист Карякин дисквалифицирован на полгода
  • Gettyimages.ru
  • © Sebastian Reuter

Об этом сообщает пресс-служба организации. Таким образом, россиянину запрещено выступать на соревнованиях под её эгидой.

Ранее Карякин поддержал проведение военной спецоперации на Украине, а в ФИДЕ впоследствии осудили его слова.

Причём комиссия также рассмотрела дело другого отечественного гроссмейстера, Сергея Шипова, который тоже выступил с поддержкой правительства России. Однако его признали невиновным в нарушении кодекса этики ФИДЕ.

Ранее Карякин выразил мнение, что Россия не должна признавать результаты шахматной олимпиады.

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