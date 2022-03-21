Поддержавший спецоперацию на Украине шахматист Карякин дисквалифицирован на полгода
- Gettyimages.ru
- © Sebastian Reuter
Об этом сообщает пресс-служба организации. Таким образом, россиянину запрещено выступать на соревнованиях под её эгидой.
Ранее Карякин поддержал проведение военной спецоперации на Украине, а в ФИДЕ впоследствии осудили его слова.
Причём комиссия также рассмотрела дело другого отечественного гроссмейстера, Сергея Шипова, который тоже выступил с поддержкой правительства России. Однако его признали невиновным в нарушении кодекса этики ФИДЕ.
Ранее Карякин выразил мнение, что Россия не должна признавать результаты шахматной олимпиады.