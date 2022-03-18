Карякин считает, что Россия не должна признавать результаты шахматной олимпиады
- РИА Новости
«В ближайшие дни будет вынесен вердикт комиссии по этике, имею ли я право участвовать в турнире претендентов и вообще во всех официальных соревнованиях», — сказал Карякин в эфире «Матч ТВ».
Карякин считает, что у ФИДЕ был уникальный шанс показать, что спорт может быть вне политики.
«Самое обидное то, что нас исключили из Всемирной шахматной олимпиады. Я вообще считаю, что после этого мы не должны признавать результаты этой шахматной олимпиады без сильнейших сборных», — добавил он.
Напомним, что 16 марта совет ФИДЕ отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой, при этом организация сохранила право на участие спортсменов из этих сборных в индивидуальных турнирах под флагом федерации.
Ранее ФИДЕ перенесла Всемирную шахматную олимпиаду из Москвы в Ченнай.