Карякин считает, что Россия не должна признавать результаты шахматной олимпиады

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Российский шахматист Сергей Карякин высказался по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов от шахматных соревнований.
Карякин считает, что Россия не должна признавать результаты шахматной олимпиады
  • РИА Новости

«В ближайшие дни будет вынесен вердикт комиссии по этике, имею ли я право участвовать в турнире претендентов и вообще во всех официальных соревнованиях», — сказал Карякин в эфире «Матч ТВ».

Карякин считает, что у ФИДЕ был уникальный шанс показать, что спорт может быть вне политики.

«Самое обидное то, что нас исключили из Всемирной шахматной олимпиады. Я вообще считаю, что после этого мы не должны признавать результаты этой шахматной олимпиады без сильнейших сборных», — добавил он.

Напомним, что 16 марта совет ФИДЕ отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой, при этом организация сохранила право на участие спортсменов из этих сборных в индивидуальных турнирах под флагом федерации.

Ранее ФИДЕ перенесла Всемирную шахматную олимпиаду из Москвы в Ченнай.

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