Продукты первой необходимости: российские военные доставили в Херсон более 75 тонн гуманитарной помощи

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Сергей Гусаров
Вооружённые силы России доставили в Херсон гуманитарную помощь общим объёмом более 75 т. Жителям города и близлежащих населённых пунктов выдали продовольственные наборы, включающие в себя продукты первой необходимости. В Минобороны РФ отметили, что в Херсоне начали открываться магазины и рынки, однако предприниматели завышают цены. При этом правительство Украины и работодатели перестали начислять жителям города зарплаты и пособия.
Продукты первой необходимости: российские военные доставили в Херсон более 75 тонн гуманитарной помощи
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    • 20 марта 2022

      Первым летчиком, удостоенным звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе спецоперации, стал летчик-истребитель майор Виктор Дудин, рассказали в Минобороны РФ.

      • Майор Виктор Дудин

    • Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что украинские военные открыли огонь по окраинам Донецка из крупнокалиберного вооружения.

      Три мины калибра 120 мм ВСУ выпустили по району шахты «Трудовская», ещё семь калибром 120 и 120 мм — по Петровскому району Донецка.

    • Корреспондент RT Игорь Жданов опубликовал фотографии документации от немецкого гранатомёта Panzerfaust, который оказался в распоряжении ВСУ.

    • Украинские военные за сутки четыре раза обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

      «Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по четырём населённым пунктам республики», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

      В результате обстрелов в населённом пункте Первомайск получил повреждения Первомайский электромеханический завод им. К. Маркса.

    • Российские военнослужащие доставили более 75 т гуманитарной помощи жителям Херсона и близлежащих населённых пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

      «Гуманитарная помощь общим объёмом более 75 т была доставлена в областную столицу для жителей Херсона и близлежащих населённых пунктов», — сказано в сообщении.

      Гражданам выданы продовольственные наборы, включающие продукты первой необходимости — крупы, сахар, консервы, картофель и фрукты.

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