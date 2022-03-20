Продукты первой необходимости: российские военные доставили в Херсон более 75 тонн гуманитарной помощи

Вооружённые силы России доставили в Херсон гуманитарную помощь общим объёмом более 75 т. Жителям города и близлежащих населённых пунктов выдали продовольственные наборы, включающие в себя продукты первой необходимости. В Минобороны РФ отметили, что в Херсоне начали открываться магазины и рынки, однако предприниматели завышают цены. При этом правительство Украины и работодатели перестали начислять жителям города зарплаты и пособия.