Минобороны России заявило, что средства ПВО Вооружённых сил Украины подавлены

В Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины подавлены.

«Военная инфраструктура авиационных баз Вооружённых сил Украины выведена из строя», — добавляется в сообщении.

В Минобороны России отметили, что военные погранслужбы Украины «никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают».

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

Отмечалось, что никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят.