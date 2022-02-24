Минобороны России заявило, что средства ПВО Вооружённых сил Украины подавлены
- РИА Новости
«Военная инфраструктура авиационных баз Вооружённых сил Украины выведена из строя», — добавляется в сообщении.
В Минобороны России отметили, что военные погранслужбы Украины «никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают».
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.
Отмечалось, что никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят.