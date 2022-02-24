Минобороны России: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура ВСУ
- РИА Новости
«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооружённых сил Украины», — сообщили в Минобороны.
Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.
24 февраля глава государства Владимир Путин в своём обращении к гражданами России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.