Минобороны России: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура ВСУ

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В Минобороны России сообщили РИА Новости, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии. Никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят, подчеркнули там.
Минобороны России: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура ВСУ
  • РИА Новости

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооружённых сил Украины», — сообщили в Минобороны.

Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

24 февраля глава государства Владимир Путин в своём обращении к гражданами России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

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