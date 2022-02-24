Минобороны России: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура ВСУ

В Минобороны России сообщили РИА Новости, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии. Никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят, подчеркнули там.

РИА Новости

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооружённых сил Украины», — сообщили в Минобороны. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве. 24 февраля глава государства Владимир Путин в своём обращении к гражданами России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.