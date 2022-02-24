Путин принял решение о проведении спецоперации по защите Донбасса

Российский лидер Владимир Путин в своём обращении к гражданами России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

«Мной принято решение о проведении специальной военной операции», — заявил Путин.

Он пояснил, что такое решение принято в связи с тем, что ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к России с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооружённых сил Украины.

Президент России пояснил, что при принятии решения он также руководствовался ст. 51, ч. 7 Устава ООН, санкцией Совета Федерации и ратифицированным Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.