Песков заявил о просьбе глав ДНР и ЛНР к Путину помочь отразить агрессию ВС Украины

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии боевого соприкосновения, получая при этом всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных государств», — говорится в тексте обращения.

Отмечается, что Киев нацелен на силовое решение конфликта.

В Документе уточняется, что главы ДНР и ЛНР в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы просят президента России оказать помощь.

Ранее Путин заявил, что при необходимости страна будет исполнять взятые на себя обязательства по оказанию военной помощи ДНР и ЛНР.

21 февраля российский президент подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР. Он также подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с данными республиками.

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