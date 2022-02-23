Песков заявил о просьбе глав ДНР и ЛНР к Путину помочь отразить агрессию ВС Украины
- На месте взрыва у здания представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Луганске
- РИА Новости
- © Олеся Потапова
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии боевого соприкосновения, получая при этом всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных государств», — говорится в тексте обращения.
Отмечается, что Киев нацелен на силовое решение конфликта.
В Документе уточняется, что главы ДНР и ЛНР в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы просят президента России оказать помощь.
Ранее Путин заявил, что при необходимости страна будет исполнять взятые на себя обязательства по оказанию военной помощи ДНР и ЛНР.
21 февраля российский президент подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР. Он также подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с данными республиками.
Подробнее — в материале RT.