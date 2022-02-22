Путин заверил в исполнении обязательств по военной помощи Донбассу при необходимости
- AP
«Мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную, помощь», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Он добавил, что данным решением Россия даёт понять, что в случае необходимости намерена выполнять взятые на себя обязательства.
21 февраля российский президент подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Подробнее — в материале RT.
Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.