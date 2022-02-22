Путин заверил в исполнении обязательств по военной помощи Донбассу при необходимости

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Президент России Владимир Путин заявил, что при необходимости страна будет исполнять взятые на себя обязательства по оказанию военной помощи Донецкой и Луганской народным республикам.
Путин заверил в исполнении обязательств по военной помощи Донбассу при необходимости
  • AP

«Мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную, помощь», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он добавил, что данным решением Россия даёт понять, что в случае необходимости намерена выполнять взятые на себя обязательства.

21 февраля российский президент подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Подробнее — в материале RT.

Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

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