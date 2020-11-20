Министры обороны ЕС обсуждают собственную стратегическую концепцию

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейские министры обороны начали обсуждение собственной стратегической концепции «Стратегический компас».

Об этом он написал в Twitter.

«Сегодня министры обороны ЕС обсуждают, как Евросоюз может стать более сильным источником стратегической стабильности. «Стратегический компас» — это ключевой элемент для достижения такой цели», — говорится в сообщении Борреля.

Как пишет ТАСС, ранее источник в Брюсселе рассказал, что Евросоюз разрабатывает собственную стратегическую концепцию.

В августе Боррель отметил, что сотрудничество Евросоюза и Североатлантического альянса по-прежнему играет важную роль.

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