Министры обороны ЕС обсуждают собственную стратегическую концепцию
Об этом он написал в Twitter.
«Сегодня министры обороны ЕС обсуждают, как Евросоюз может стать более сильным источником стратегической стабильности. «Стратегический компас» — это ключевой элемент для достижения такой цели», — говорится в сообщении Борреля.
Как пишет ТАСС, ранее источник в Брюсселе рассказал, что Евросоюз разрабатывает собственную стратегическую концепцию.
В августе Боррель отметил, что сотрудничество Евросоюза и Североатлантического альянса по-прежнему играет важную роль.