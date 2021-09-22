«Отсутствует политический диалог»: глава Минобороны Франции заявила о намерении пересмотреть стратегию НАТО

Ряд стран НАТО намерены по инициативе Франции и Германии пересмотреть стратегическую концепцию альянса. Об этом рассказала глава Минобороны Франции Флоренс Парли, отметив, что последнее время в альянсе отсутствует политический диалог. В качестве причин она назвала создание договора AUKUS между США, Великобританией и Австралией, а также поспешный вывод войск из Афганистана. По мнению экспертов, инициатива вряд ли приведёт к каким-либо изменениям, так как стратегия НАТО практически полностью предопределяется США.

Ряд стран НАТО намерены по инициативе Франции и Германии пересмотреть стратегическую концепцию альянса. Об этом в ходе выступления в сенате рассказала глава Минобороны Франции Флоренс Парли.

Она отметила, что поводом стало создание договора о партнёрстве в области обороны и безопасности AUKUS между США, Великобританией и Австралией, а также разрыв контракта на покупку боевых субмарин между Канберрой и Парижем.

«Какие выводы могут быть сделаны в связи с разрывом контракта на поставки подлодок? Следует ли выйти из НАТО, хлопнув дверью? Не думаю, что следует сделать такой шаг», — цитирует министра ТАСС.

Она добавила, что последние месяцы в жизни альянса были неспокойными, уточнив, что речь идёт об «авантюристических действиях Турции в Средиземном море, а также поспешном и несогласованном выводе войск из Афганистана».

«Позиция США относительно французского контракта на поставки подводных лодок стала очередным подтверждением того, что мы констатируем уже на протяжении многих месяцев: в НАТО в настоящее время полностью отсутствует политический диалог», — заявила Парли.

Министр напомнила, что главная задача НАТО заключается не в «конфронтации с Китаем», а в поддержании трансатлантической безопасности: «Об этом мы должны напомнить США».

«Именно в связи с такой ситуацией союзники решили, действуя по инициативе Франции и Германии, начать пересмотр стратегической концепции НАТО. Эта работа позволит нам прояснить стратегическую концепцию в перспективе предстоящего саммита НАТО в Мадриде и скоординировать её с дорожной картой ЕС «Стратегический компас», — заявила она.

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По словам главы французского оборонного ведомства, «быть союзником не означает быть заложником интереса другого (государства. — RT)».

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, комментируя RT инициативу НАТО, усомнился, что за замечанием Парли стоят реальные возможности.

«У НАТО стратегия на 90% предопределяется стратегией США. Военно-технические возможности НАТО определяются военно-техническими возможностями США. То, что было продекларировано французским министром обороны, означает только одно: там раздражены и заявляют о том, что готовы о чём-то поговорить. Но после этого разговора ничего в реальности сделано не будет», — сказал эксперт.

В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что если отношения между США и Францией продолжат ухудшаться, то «даже лояльный и проводящий политику евро-атлантизма Эммануэль Макрон вспомнит о политике, направленной на независимость Франции». Эксперт уточнил, что вероятность подобного развития событий невелика.

«Но, очевидно, данный кризис больно ударил по американо-французским отношениям. Всё чаще идёт речь о европейской армии, в данном случае франко-немецкая солидарность неслучайна. Всё больше дистанция между англосаксонскими странами и странами континентальной Европы актуализирует идею европейской армии или континентального европейского военного союза, отдельного от НАТО, в качестве самостоятельной структуры», — отметил аналитик.

15 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о формировании оборонного альянса AUKUS, в рамках которого, в частности, американская сторона обещала передать Канберре технологии для строительства собственных атомных подводных лодок, а также крылатые ракеты США.

На этом фоне Австралия разорвала контракт на €56 млрд, который предполагал поставку 12 французских ударных субмарин класса Attack.

© Naval Group

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан резко осудил решение Австралии, назвав его «ударом в спину».

После этого Париж выступил против переговоров о свободной торговле ЕС с Австралией, а также отменил встречу министров обороны Франции и Великобритании.

«Держать слово — это условие доверия между демократиями и союзниками, поэтому как ни в чём не бывало продвигаться вперёд в торговых переговорах со страной, которой мы больше не доверяем, немыслимо», — отмечал госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.

Кроме того, Франция отозвала своих послов из Вашингтона и Австралии. Вместе с тем пресс-служба Белого дома по итогам телефонного разговора американского и французского президентов Джо Байдена и Эммануэля Макрона сообщила, что французский посол вернётся в Вашингтон на следующей неделе.

В свою очередь, официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя ситуацию, заверила, что Париж был поставлен в известность о создании AUKUS до официального объявления об этом.

Министр обороны Австралии Питер Даттон уточнял, что первое время Австралия допускает аренду субмарин у США. Министр финансов Австралии Саймон Бирмингем пояснил, что это поможет австралийским морякам получить нужные навыки и модернизировать австралийскую портовую инфраструктуру, необходимую для работы атомных подлодок.