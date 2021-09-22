Партнёры Франции по НАТО согласились пересмотреть стратегическую концепцию альянса

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Партнёры Франции по НАТО по инициативе Парижа и Берлина согласились пересмотреть стратегическую концепцию альянса, сообщила французский министр обороны Флоранс Парли во время заседания сената страны.
Партнёры Франции по НАТО согласились пересмотреть стратегическую концепцию альянса
  • © AP Photo / Lewis Joly

Об этом сообщает Public Senat.

«Смысл существования НАТО состоит не в конфронтации с Китаем, а в трансатлантической безопасности. Об этом мы должны напомнить Соединённым Штатам», — сказала министр.

По её словам, в соответствии с этой логикой уместно «инициировать пересмотр стратегической концепции альянса».

«Это позволит нам прояснить стратегическую концепцию в перспективе следующего съезда в Мадриде», — отметила Парли.

Она подчеркнула, что «быть союзниками не значит быть заложниками интересов другой страны».

20 сентября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией оборонного контракта на поставки подводных лодок Австралии из-за создания AUKUS.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ситуацию ударом в спину.

Президент Франции Эммануэль Макрон 22 сентября проведёт встречу с лидером США Джо Байденом, стороны намерены прояснить, при каких условиях было принято решение Австралии по подлодкам.

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