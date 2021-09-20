ЕС потребовал разъяснений от США из-за ситуации с подлодками вокруг AUKUS

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз потребовал разъяснений от США в связи с потерей Францией оборонного контракта на поставки подводных лодок Австралии из-за создания AUKUS.

«Этот шаг демонстрирует недостаток лояльности со стороны США... Евросоюз настаивает на получении разъяснений со стороны Вашингтона, чтобы понять их глубинные намерения», — цитирует его ТАСС.

17 сентября Франция отозвала в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии из-за создания альянса AUKUS.

Это произошло после того, как Австралия заявила о разрыве соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. В рамках альянса планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение о разрыве контракта ударом в спину.