ЕС потребовал разъяснений от США из-за ситуации с подлодками вокруг AUKUS
- Reuters
«Этот шаг демонстрирует недостаток лояльности со стороны США... Евросоюз настаивает на получении разъяснений со стороны Вашингтона, чтобы понять их глубинные намерения», — цитирует его ТАСС.
17 сентября Франция отозвала в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии из-за создания альянса AUKUS.
Это произошло после того, как Австралия заявила о разрыве соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. В рамках альянса планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение о разрыве контракта ударом в спину.