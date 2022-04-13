США передадут Украине бронетранспортеры, вертолёты Ми-17 и гаубицы

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Пентагон объявил, что США передадут Украине 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолётов Ми-17, 18 гаубиц, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade и 500 ракет Javelin.
США передадут Украине бронетранспортеры, вертолёты Ми-17 и гаубицы
  • Gettyimages.ru
  • © Joseph Robert/ U.S. Army

Вместе с гаубицами Пентагон передаёт 40 тыс. снарядов к ним калибра 155 мм, пишет РИА Новости.

Ранее в администрации президента США сообщили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере $800 млн.

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