США передадут Украине бронетранспортеры, вертолёты Ми-17 и гаубицы
Пентагон объявил, что США передадут Украине 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолётов Ми-17, 18 гаубиц, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade и 500 ракет Javelin.
- Gettyimages.ru
- © Joseph Robert/ U.S. Army
Вместе с гаубицами Пентагон передаёт 40 тыс. снарядов к ним калибра 155 мм, пишет РИА Новости.
Ранее в администрации президента США сообщили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере $800 млн.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен