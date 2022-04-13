США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $800 млн, включая вертолёты
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«Я только что разговаривал с президентом Зеленским... Моя администрация санкционирует предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в сфере безопасности на $800 млн», — говорится в заявлении президента США Джо Байдена.
По его словам, Вашингтон также поставит на Украину артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, вертолёты и бронетранспортёры.
Ранее газета The Hill со ссылкой на источник сообщала, что администрация Байдена объявит о новом пакете военной помощи киевским властям на сумму $750 млн.
Как подчёркивало издание, военная помощь будет включать поставки гаубиц Howitzer.
По информации МИД России, за последние полтора месяца Вашингтон поставил Киеву оружие на сумму $1,65 млрд.