США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $800 млн, включая вертолёты

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В администрации президента США сообщили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере $800 млн.
США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $800 млн, включая вертолёты
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Я только что разговаривал с президентом Зеленским... Моя администрация санкционирует предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в сфере безопасности на $800 млн», — говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

По его словам, Вашингтон также поставит на Украину артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, вертолёты и бронетранспортёры. 

Ранее газета The Hill со ссылкой на источник сообщала, что администрация Байдена объявит о новом пакете военной помощи киевским властям на сумму $750 млн.

Как подчёркивало издание, военная помощь будет включать поставки гаубиц Howitzer.

По информации МИД России, за последние полтора месяца Вашингтон поставил Киеву оружие на сумму $1,65 млрд.

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