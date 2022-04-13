Hill: США утвердили пакет военной помощи Киеву на $750 млн, включающий гаубицы Howitzer
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Уточняется, что пока неизвестно, когда именно Байден объявит о новых мерах поддержки.
По информации МИД России, за последние полтора месяца Вашингтон поставил Киеву оружие на сумму $1,65 млрд.
В Пентагоне отмечали, что Запад поставляет оружие Украине восемью-десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».
В Москве предупредили, что транспорт США и НАТО с вооружениями на Украине считается военными целями, подлежащими уничтожению.