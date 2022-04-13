Hill: США утвердили пакет военной помощи Киеву на $750 млн, включающий гаубицы Howitzer

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Администрация президента США Джо Байдена объявит о новом пакете военной помощи киевским властям на сумму $750 млн, пишет газета The Hill со ссылкой на источник. Как подчёркивает издание, военная помощь будет включать поставки гаубиц Howitzer.
Hill: США утвердили пакет военной помощи Киеву на $750 млн, включающий гаубицы Howitzer
  • AP
  • © Carolyn Kaster

Уточняется, что пока неизвестно, когда именно Байден объявит о новых мерах поддержки.

По информации МИД России, за последние полтора месяца Вашингтон поставил Киеву оружие на сумму $1,65 млрд.

В Пентагоне отмечали, что Запад поставляет оружие Украине восемью-десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».

В Москве предупредили, что транспорт США и НАТО с вооружениями на Украине считается военными целями, подлежащими уничтожению.

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