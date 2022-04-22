«На Западе много высокомерия»: как США продолжают усиливать санкционное давление на Россию

Очередные американские санкции против россиян и российских компаний свидетельствуют об отчаянии Соединённых Штатов из-за неспособности подчинить себе Россию, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Российские дипломаты отметили сумбурность и беспочвенность рестрикций, сравнив их со «сборной солянкой» из того немногого, что США ещё могут себе позволить. Вместе с тем в дипмиссии подчеркнули, что никакие ограничения не смогут запугать Россию и заставить её изменить свою позицию, а все антироссийские меры нанесут ущерб самим Штатам. Абсурдность санкционной политики США и их союзников по отношению к Москве отмечают и в других странах, где предупреждают, что западные ограничения ударят по мировой экономике в целом. Вашингтон хочет ослабления РФ любой ценой и готов жертвовать благосостоянием других мировых игроков в угоду своим интересам, считают эксперты.

Новые санкции против россиян и компаний из России, введённые американским руководством, являются свидетельством отчаяния Соединённых Штатов. С таким заявлением выступило посольство РФ в Вашингтоне в официальном Telegram-канале.

«Из-за явной надуманности и беспочвенности обвинений санкции приобретают всё более абсурдный характер и свидетельствуют об отчаянии Вашингтона от неспособности подчинить нашу страну своей воле», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве РФ отметили, что формулировки, которые использованы для обозначения причин расширения рестрикций, напоминают «сборную солянку» того немногого, что здесь (в США. — RT) ещё могут себе позволить». Однако, как подчеркнули российские дипломаты, никакое санкционное давление не изменит «цели и задачи специальной военной операции на Украине», которые «будут в любом случае выполнены».

«Пора бы уяснить, что нас рестрикциями не запугать… Местным правящим кругам стоило бы обратить внимание, что вместо ожидаемых ими потрясений в нашей стране антироссийские меры нанесут ущерб самим США», — заявили в российском посольстве.

Напомним, 20 апреля Министерство финансов США объявило о введении очередных санкций против ряда физических лиц и предприятий России. Новые имена пополнили санкционный список якобы из-за попыток обойти рестрикции Вашингтона против Москвы. Так, ограничения наложены на Транскапиталбанк (ТКБ), а также связанный с ним Инвестторгбанк. В Вашингтоне уверены, что ТКБ якобы предлагал азиатским и ближневосточным банкам варианты по обходу международных санкций, в частности задействовав собственную систему передачи межбанковской информации TKB Business, которая является альтернативой SWIFT. Таким образом ТКБ якобы скрывал транзакции своих клиентов, в том числе тех, кто находится под рестрикциями, считают в США.

Санкции введены также против оператора центра обработки данных Bitriver и десяти его дочерних компаний, находящихся в России, которые занимаются майнингом криптовалют. По данным США, российская индустрия добычи виртуальной валюты является третьей в мире по величине.

В чёрный список внесены и организации, якобы связанные с бизнесменом Константином Малофеевым, который находится под санкциями с 2014 года за поддержку протестного движения в Донбассе и Крыму. Среди этих организаций значится и медиагруппа «Царьград», которую американский Минфин называет «основополагающим элементом широкой сети пагубного влияния» Малофеева и проводником кремлёвской пропаганды.

Новые санкции введены и в отношении 16 человек, связанных, по версии администрации США, с российским банком «Открытие», который ранее был отключён Евросоюзом от SWIFT.

«Минфин США может и будет преследовать тех, кто обходит, пытается или помогает обойти санкции США против России», — говорится в заявлении заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайана Нельсона на сайте американского ведомства.

Не обошлось и без визовых ограничений, под которые попали 635 российских граждан. Все они, по убеждению Вашингтона, «причастны к подавлению инакомыслия в России и за рубежом… деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины… нарушению прав человека в местах лишения свободы и неофициальных местах заключения».

Абсурдные ограничения

Председатель КНР Си Цзиньпин 21 апреля в видеообращении к участникам Азиатского экономического форума, который проходит в Боао на китайском острове Хайнань, заявил о недопустимости односторонних санкций, политики двойных стандартов, блокового мышления и менталитета холодной войны.

«Все страны мира связаны общей судьбой, мы в одной лодке. Если хочешь плыть к светлому будущему… (нужно. — RT) быть вместе. Пытаться кого-либо вытеснить — это недопустимо и неприемлемо. Сегодняшний мир являет собой хорошо сконструированную и органично встроенную машину. Попытка снять с неё любую деталь чревата критическим сбоем и тяжелейшими последствиями, причём не только для самой машины, но и того, кто осмелится это сделать», — сказал китайский лидер.

Председатель КНР Си Цзиньпин

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По его словам, необходимо уделять должное внимание рациональным озабоченностям каждой страны по гарантиям безопасности и не строить свою безопасность за счёт других, а все межгосударственные разногласия решать через диалог и путём переговоров.

Об абсурдности антироссийских рестрикций накануне заявил и президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión. Он выразил уверенность в том, что последствия нынешних ограничений «будут сохраняться с течением времени и что большее число санкций будет порождать больше негативных эффектов».

«Направленные против России санкции США и Запада создали эффект бумеранга против народов Запада, Соединённых Штатов и мира… Эти санкции абсурдны. Но на Западе много высокомерия», — заявил глава Венесуэлы.

Он также подчеркнул, что сама концепция санкций продемонстрировала всему миру, что экономика не свободна от политики.

«Международные банки, Всемирный банк, Международный валютный фонд стоят на службе политики, идеологии, борьбы за власть у тех, кто правит в США и Европе и кто использует доллар, чтобы выкручивать руки миру», — заметил Мадуро.

В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk 20 апреля заявил, что Анкара по-прежнему не намерена присоединяться к западным рестрикциям.

«Неправильно ожидать от Турции введения санкций против России, когда мы играем роль посредника. Запад понимает, почему мы не участвуем в санкциях против России», — цитирует ТАСС главу турецкого МИД.

Кроме того, по мнению Чавушоглу, ряд стран НАТО желают использовать ситуацию на Украине для ослабления РФ.

«Создалось впечатление, что в НАТО есть государства-члены, которые хотят, чтобы война продолжалась, чтобы ей дали продолжаться и чтобы Россия стала слабее», — сказал турецкий министр.

«Карты на стол»

Опрошенные RT эксперты отмечают, что США сегодня пытаются идти ва-банк, измышляя всё новые санкции, так как введённые ранее ограничения не имеют того эффекта, на который рассчитывал Вашингтон.

«Очевидно, что все американские и в целом западные санкции сейчас — это от бессилия. Они выкладывают все карты на стол, но нам от этого только легче. Маски сброшены, мы знаем, чего ожидать. Нам легче разрабатывать контрсанкционный курс. А мы к нему только приступаем», — сказал в беседе с RT чрезвычайный посол, сенатор Константин Долгов.

Он отметил, что США не заинтересованы в дипломатическом урегулировании отношений с Россией, так как их цель — максимально ослабить нашу страну, используя удобный для этого украинский предлог.

«Американцы растоптали дипломатию, высылая наших дипломатов и разрушая международные организации. Они хотят подорвать силы России, угнетая её экономику и пытаясь провоцировать раскол в стране. Но это противоборство с Россией для Запада обречено на провал, так как РФ успешно адаптируется к новым условиям и не намерена отступать от своих целей на Украине», — добавил сенатор.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев выразил мнение, что очередные санкции со стороны США — не столько жест отчаяния, сколько попытка поддержать боевой дух Европы.

«Это скорее пиар-шаг, так как США уже ввели все санкции, которые были бы безопасны для них. А у Европы ещё есть этот потенциал, хотя там и не так воодушевлены необходимостью его реализовать. Но американцам очень надо предотвратить ослабление санкционных мер Европы, потому что если она пойдёт на попятную, то встанет вопрос об эффективности санкционной политики в целом», — сказал в интервью RT эксперт.

Капитолий

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Аналитик сравнил санкционную ситуацию с вагоном остановившегося поезда. США раскачивают этот «вагон», имитируя высокую политическую активность, чтобы убедить европейцев, что якобы всё идёт по плану, считает Евстафьев.

«Потому что всем очевидно, что американцам надо затолкать Европу в шестой санкционный пакет, который будет принят сразу после переизбрания господина Макрона (президентом Франции. — RT)», — сказал эксперт.

По его мнению, США не снижают санкционного темпа, так как им необходимо сломать Россию «на средней дистанции» — примерно до ноября, когда начнётся новый отопительный сезон и европейская экономика, а вместе с ней и американская, начнут впадать в реальную глобальную экономическую депрессию.

«Однако у России высокий запас прочности, и даже в режиме бега на средние дистанции мы можем выдержать санкционное давление. Изменений в тактике США стоит ожидать только в том случае, если там осознают возможности РФ. Только тогда разговоры опять могут вернуться к диалогу с Москвой или хотя бы его имитации», — резюмировал Евстафьев.