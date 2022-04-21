«Боевики готовятся к очень длительной деятельности»: как российские военные борются с украинскими диверсантами

Российские военнослужащие и подразделения республик Донбасса продолжают поиски и задержания украинских диверсантов в зоне проведения спецоперации. На днях в Мелитополе была задержана женщина, передавшая ВСУ данные о расположении позиций ВС РФ, а в Херсоне военные нашли несколько тайников с оружием и боеприпасами. Эксперты подчёркивают, что украинские боевики планируют и после окончания спецоперации вести диверсионную деятельность на освобождённых территориях.

19 апреля стало известно о задержании в Мелитополе корректировщицы Натальи Назаренко, передавшей ВСУ видеозапись разгрузки боеприпасов российскими военными. По указанной локации был нанесён удар, во время которого пострадали люди. Ролик с допросом женщины появился в СМИ — на видео она объясняет, что переслала информацию о расположении российских сил своему сожителю-военнослужащему.

«Я сняла видео, как выгружают боеприпасы, из окна квартиры и передала эти данные своему сожителю, брату и сыну. Сожитель сказал мне после этого удалить это видео с телефона, — рассказала задержанная. — В армии он с 23 февраля... 9 октября 2019 года заключил контракт, сначала проходил службу здесь на аэродроме, потом их расформировали и отправили на Мелитополь».

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с RT отметил, что мирные граждане, пойманные на передаче ВСУ разведданных, не являются военнопленными. Он также констатировал, что вопрос о возможности привлечения этих граждан к какой-либо ответственности — спорный, поскольку их задерживают на территории Украины.

«Мы постоянно сталкиваемся с такими вещами, как передача мирными жителями данных о расположении российских войск ВСУ. Сегодняшние средства коммуникации позволяют не только снимать и передавать фото и видео, но и пересылать координаты, геолокации тех или иных объектов. Иной раз это очень серьёзно затрудняет проведение военной операции, — отметил собеседник RT. — Я полагаю, что какие-то меры в отношении мирных граждан, передающих данные о российских войсках украинской стороне, будут предпринимать, но, если говорить о юридических аспектах, то человек, совершающий преступление, наказываться должен по законам той страны, в которой он это преступление совершает. Так что это сложный момент».

Тайники и схроны

Важным направлением в борьбе подразделений РФ и республик Донбасса с украинскими диверсантами остаётся выявление их блокпостов, тайников с оружием и провиантом. Так, 20 апреля в Херсоне обнаружили украинский штаб территориальной обороны, который располагался в местной школе. О находке российских военных сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, учреждение использовалось как опорный пункт: подвальные помещения были забиты ящиками с оружием и боеприпасами, а также медикаментами и военным снаряжением. Директор школы рассказала российским военным, как украинские боевики захватили здание.

«В школу ворвались украинские Вооружённые силы, переодетые в гражданскую форму. Они быстро начали расселяться по классам, начали заносить какие-то коробки», — пояснила женщина, добавив, что саму её выставили из школы, угрожая расправой.

Российские военные, обнаружившие штаб, вывезли оттуда всё оружие и боеприпасы, а затем передали здание школы администрации Херсона. Массовые рейды ВС РФ в городе начались днём ранее, причиной активизации поисков стало обнаружение схрона с оружием и взрывчаткой в здании херсонского военного завода «Паллада» 19 апреля.

В тот же день тайник украинских диверсантов нашли и в населённом пункте Цуповка Харьковской области — сотрудники МВД ЛНР обнаружили склад оружия в заброшенном доме. В ведомстве доложили, что благодаря этой находке удалось предотвратить диверсию украинской стороны, направленную на дискредитацию Вооружённых сил России.

Информация о тайнике диверсантов в Цуповке поступила в МВД ЛНР от местного населения. В указанном доме обнаружили военную форму с российскими знаками отличия, «коктейли Молотова» и оружие.

«Характер содержимого в обнаруженном схроне обоснованно указывает на планомерную и тщательную подготовку, с вариантами отхода, диверсии с целью дискредитации военнослужащих Российской Федерации», — подчеркнули представители МВД ЛНР в официальном сообщении о результатах обысков в Цуповке.

Александр Михайлов считает, что факты обнаружения схронов боевиков говорят о наличии у них долгосрочных планов по осуществлению диверсионной деятельности на освобождённых территориях ЛНР и ДНР.

«Боевики готовятся к очень длительной диверсионной деятельности после окончания спецоперации. Поэтому сегодня мы имеем большое количество разного рода схронов, тайников с оружием и продовольствием, топливом и так далее», — констатировал Михайлов.

Распознать диверсанта

Власти республик Донбасса регулярно напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность в связи с увеличением числа украинских диверсантов на территориях, оставляемых ВСУ. Мирных жителей просят докладывать обо всех подозрительных лицах, появляющихся в населённых пунктах — власти рассылают гражданам соответствующую памятку.

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Жителей ДНР просят, например, обращать особое внимание на людей, заселяющихся в пустующие дома, плохо ориентирующихся на местности либо передвигающихся небольшими группами в тёмное время суток, а также лиц, которые уклоняются от разговоров с местными или озвучивают необычные вопросы и просьбы.

Боевики из нацбатальонов и служащие ВСУ зачастую маскируются под мирных жителей и беженцев, чтобы проникать на территории, освобождённые силами ВС РФ и ЛДНР в ходе спецоперации. Так, неоднократно пресекались попытки украинских боевиков покинуть заблокированный Мариуполь.

Ранее в интервью RT бывший начальник отдела Главного командования Внутренних войск МВД России полковник в отставке Александр Денисов рассказывал о признаках, по которым вычисляют боевиков нацбатов.

«Понятно, что в первую очередь обращается внимание на мужчин, которые способны держать в руках оружие. При первичном осмотре на блокпосте присутствуют в том числе и медики. Они фиксируют телесные повреждения. К примеру, синяк на плече — признак отдачи оружия при ведении активной стрельбы», — объяснял собеседник RT.

Денисов подчёркивал, что члены нацбатальонов, которым удаётся проникнуть на освобождаемые территории, гарантированно будут осуществлять там диверсионную деятельность.

«Поэтому главное сегодня — ликвидация групп террористов и работа с населением», — подытожил эксперт.