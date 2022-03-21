Украинская ставка: на освобождённых территориях Донбасса активизируются диверсанты

На территориях, освобождаемых в ходе спецоперации от украинских националистов, могут действовать диверсанты. Об этом сообщили власти Донецкой и Луганской народных республик, призвав граждан к бдительности. В ЛНР только за минувшие выходные раскрыли нескольких членов нацбатальона «Айдар». Эксперты констатируют, что деятельность украинских диверсионных групп — серьёзная проблема, на полное решение которой может уйти не один год.

Министерство государственной безопасности ДНР предупредило жителей республики об опасности активизации на освобождённых территориях украинских диверсантов. Правоохранительные органы попросили граждан проявлять бдительность и докладывать властям обо всех подозрительных лицах.

«Просим жителей ДНР обращать особое внимание на появление в населённых пунктах лиц, заселяющихся в пустующие объекты недвижимости, плохо ориентирующихся на местности, уклоняющихся от разговоров с местными жителями, имеющих нехарактерный для местности говор или тембр речи, передвигающихся малыми группами в тёмное время суток, одетых в очевидно несовместимые предметы гардероба или заметно не подходящие по размеру, обращающихся к местным жителям с нехарактерными просьбами», — говорится в сообщении, опубликованном на портале ведомства.

По словам директора Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, диверсанты, остающиеся на территориях, освобождённых в ходе спецоперации, уже стали серьёзной проблемой, а на то, чтобы всех их найти и привлечь к ответственности, могут уйти годы.

«Ещё с момента начала нашей спецоперации было очевидно, что вот это подполье, диверсанты будут оставаться на освобождаемых территориях и выкуривать их оттуда придётся очень долго. Оружие у них есть, поддержка местного населения — добровольная или принудительная — тоже. Зачистить территории от диверсантов — это сложная работа, которая будет тянуться ещё ближайшие лет десять», — полагает эксперт.

По его словам, на территории Донбасса сейчас действуют несколько нацбатальонов и диверсионных групп, обо всех этих формированиях известно российской контрразведке, ведётся работа по их ликвидации.

«Таких батальонов много, они все были сформированы с 2014 года. Это был длительный процесс, сопряжённый в том числе с формированием Вооружённых сил Украины. Формировались эти батальоны за счёт фанатичных молодых ребят с промытыми мозгами. Многие эти отряды сейчас не подчиняются главному командованию и действуют по своему разумению, устраивают провокации, теракты. Более того, они сейчас будут уничтожать людей, которые будут сотрудничать с новыми властями», — предупреждает Михайлов.

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Поиск диверсантов

Об активизации украинских диверсантов сообщают не только представители МГБ ДНР, но и власти Луганской Народной Республики. За последние дни там отчитались о раскрытии нескольких членов националистического батальона «Айдар», который «прославился» многочисленными атаками и бесчинствами на территории Луганской области ещё в 2014 году.

Так, 20 марта в ходе обыска в квартире жителя Старобельска Александра Флята правоохранители нашли доказательства причастности мужчины и членов его семьи к деятельности «Айдара». Сейчас в МВД ЛНР пытаются установить местонахождение этой семьи.

«По словам свидетелей, Александр Флят принимал активное участие в бесчинствах над мирными жителями», — сообщается в официальном Telegram-канале МВД ЛНР.

В тот же день сотрудники прокуратуры Старобельского района ЛНР установили личность другого боевика «Айдара». В ходе обысков дома у 29-летнего Владимира Перепелицы было изъято оружие: РПГ-22 и патроны, а также знаки отличия: форма и шевроны нацбатов «Правый сектор»* и «Айдар». Местные власти сообщали, что Перепелица сбежал на территорию Украины, прокуратура проводит проверку.

20 марта украинские диверсанты упоминались и в контексте громкого политического убийства, совершённого в Херсоне: там была расстреляна машина пророссийского активиста Павла Слободчикова, который в момент нападения находился в авто вместе с женой. Женщина получила тяжёлые ранения и находится в больнице, её муж погиб на месте.

Слободчиков был помощником и водителем члена «Комитета спасения Херсоновщины» Владимира Сальдо. Члены комитета, созданного для борьбы с нацизмом в Херсонской области, сразу после основания организации стали получать угрозы, на них завела уголовные дела СБУ.

Применить весь опыт

В беседе с RT военный эксперт Александр Михайлов подчеркнул, что оперативное вычисление и поимка украинских диверсантов на освобождённых территориях осложняется тем, что они хорошо ассимилированы и у них зачастую нет очевидных знаков отличия. Большим подспорьем в этой работе становятся данные, которые передают российской стороне пленённые украинские военные, добавляет эксперт.

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«На поимку диверсантов брошены большие силы и средства, включая специальные службы. Все эти персонажи в массе своей известны, они все «на карандаше», и чем больше сейчас наши будут брать (украинских военных. — RT) в плен, тем больше у них будет информации об этих персонажах и задачах, которые они собираются реализовывать», — объясняет Михайлов.

Например, 19 марта официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков доложил о добровольно сдавшемся в плен сотруднике Главного управления СБУ, который курировал Луганскую и Донецкую области. Он признался, что лично участвовал в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в районах, освобождённых от националистов.

По данным военного ведомства, пленённый офицер СБУ передал российской стороне подробные сведения о лицах, привлечённых к диверсионной деятельности в Донбассе.

При этом военный эксперт Владислав Шурыгин в разговоре с RT выразил мнение, что деятельность диверсантов на территориях, освобождаемых от украинских националистов, хоть и является проблемой, но не имеет стратегического значения для хода специальной военной операции на Украине.

«Если говорить о чистке территорий от диверсантов, тут мы имеем огромный опыт, начиная от Чечни и кончая Сирией. На это хорошо натаскана наша контрразведка, полиция. Безусловно, диверсионная деятельность есть, и Украина делает на неё ставку. Но эта деятельность, как только будет установлена нормальная граница, сразу начнёт выкорчёвываться», — уверен эксперт.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).