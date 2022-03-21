«Соседка родила в подвале»: как жители Мариуполя смогли выжить под обстрелами и эвакуироваться в Россию

Почти 60 тыс. жителей Мариуполя были эвакуированы в Россию за последние три дня. По данным Минобороны РФ, украинские националисты удерживают в заложниках ещё около 130 тыс. мирных граждан. RT поговорил с эвакуированными мариупольцами о том, как они три недели спасались от обстрелов, почему им не помогли украинские военные и как они смогли покинуть город.

На территорию российского пограничного пункта пропуска «Весёло-Вознесенка» въезжает колонна из трёх маршруток и останавливается на парковке. Такие партии автобусов из охваченного боями Мариуполя приезжают сюда регулярно с середины прошлой недели. По данным Минобороны, за 18—20 марта в Россию удалось эвакуировать почти 60 тыс. мариупольцев, а также 139 иностранных граждан.

При этом, по информации ведомства, украинские националисты до сих пор удерживают в заложниках и не дают уехать из города до 130 тыс. мирных жителей.

«Города нет»

Как только двери автобусов открываются, в них заходят сотрудники МЧС и быстро пересчитывают людей, отдельно уточняя количество детей. Вслед за ними волонтёры начинают передавать в маршрутку бутылки с водой и булочки, чтобы люди могли подкрепиться: до границы они ехали больше 12 часов, рискуя попасть под обстрел.

«С первого марта в городе нет ни света, ни газа, ни воды. Связи у нас никакой не было, об эвакуации мы узнали только потому, что к нам в дома приходили российские военные. Сказали, что есть зелёный коридор и нас вывезут», — рассказывает одна из женщин в автобусе.

В подвалах домов, где они прятались от бомбёжек, по её словам, людям приходилось разводить костры, чтобы греться и готовить пищу, которую они успели прихватить с собой из квартир. Воду добывали на улице: самые смелые выходили во дворы, чтобы под непрекращающимися обстрелами успеть набрать снег, который затем топили на огне.

«У нас в подвале за это время родила девочка одна. Мы подогрели ей воду на огне, хорошо, что среди нас была врач — она принимала роды. И хорошо, что девочка сама родила быстро, без осложнений», — говорит другая пассажирка.

Сама она на пятом месяце беременности, из Мариуполя ей удалось выехать со своей дочерью — школьницей. По словам женщины, некоторые её соседи, в том числе молодая роженица, остались сидеть в том подвале — не успели выйти во время эвакуации.

Беженцы рассказывают, что об эвакуации они узнали, когда за ними в подвалы пришли военные РФ или ДНР.

RT

По словам мариупольцев, они не узнали родной город, когда впервые за несколько недель вышли из подвалов.

«Города нет, разбито и сгорело всё: ни одного торгового центра, ни одного магазина. На улицах валяются трупы, потому что их некому убирать. А погибших так много, потому что долгое время коридора зелёного никто не давал. Если бы не Россия…», — наперебой рассказывают пассажиры эвакуационного рейса.

В этот момент волонтёр в автобусе случайно роняет большую упаковку с бутылками воды: она громко падает на пол. Мужчина рядом вздрагивает и резко оборачивается на звук. Потом ловит испуганный взгляд своего 14-летнего сына, расслабляет плечи и улыбается, пытаясь подбодрить подростка: «Я тоже испугался, подумал — стреляют. Совсем уже крыша едет».

«Никто собаку не тронет»

После пересечения границы маршрутки следуют в Таганрог в пункты временного размещения (ПВР): здесь эвакуированные проводят от нескольких часов до суток. Кого-то забирают родственники или друзья, кто-то отправляется на специальных поездах в другие российские города, где беженцев готовы принять на длительный срок.

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Один из ПВР расположился в спортивной школе №13. Месяц назад здесь принимали беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик. Теперь сюда привозят мариупольцев. В спортивном зале расставлены 220 коек.

На одной из них разместилась 82-летняя Надежда Викторовна. С собой в эвакуацию она забрала свою собаку по кличке Тузик — пёс вместе с хозяйкой 12 дней жил в подвале девятиэтажного дома. И теперь пенсионерка, свесившись с койки, заботливо укрывает пса вязаной кофточкой, кормит остатками еды из столовой и вспоминает, как их спасали российские военные.

«Они к нам забежали, стали кричать, чтобы мы все быстро выходили. А нас там много, дверь маленькая — началась давка. Военные нас стали вытаскивать. Я им кричу: «Только собачку мою не выбрасывайте!» Они мне: «Бабулечка, давайте быстрее! Никто вашу собаку не тронет». Посадили нас на танк, и так мы до ближайшего поворота доехали, а потом ещё бежали по стеночке до автобуса, прямо под обстрелами», — поясняет пенсионерка.

Она говорит, что её Тузик, всё понимал в тот момент: как и люди пригибался при звуке пуль и снарядов, не лаял и не скулил. По словам женщины, когда они выбежали из подвала, их дом уже горел. Она уверена, что если бы они остались там — все оказались бы под обрушившимся зданием.

«Я никогда не видела, чтобы так горело всё вокруг. Никто ведь это не тушит. А мы теперь бомжи, получается, — вздыхает собеседница. — Я любила свой Мариуполь, а сейчас мы плачем, что его больше нет. И ничего не успели взять. У меня и у Наташи, соседки моей, даже протезы зубные сгорели: в тот день, когда мы сбежали в подвал, мы даже их не успели вытащить из стаканов».

Но азовцы могли в подвал и не пустить, говорит женщина: «Моя соседка, старенькая бабушка, как-то обратилась к бойцам «Азова», которые были рядом с нашим домом. Говорит им: «Помогите, спустить в подвал моего деда. Он парализованный, не ходит совсем». Так они ей ответили: «Иди ты на ... со своим дедом».

Мариупольцев, которые эвакуировались на автобусах, от города до границы сопровождали военные РФ и ДНР.

RT

«Ваша квартира нужна для обзора»

В пункты временного размещения для беженцев привозят гуманитарную помощь: одежду и обувь, которую собрали для людей волонтёры. 70-летняя Галина (имя изменено) сидит в коридоре и рассматривает голубое платье, которое взяла из комнаты со свободными вещами. На ногах у неё босоножки, которые ей малы, поэтому не налезают на пятки.

«Всё у меня было: три квартиры, дом, машина. И ничего больше нет. Теперь приходится с чужого плеча одежду носить», — говорит она. От прошлой жизни у Галины осталась ярко-розовая помада, которой она продолжает краситься и в эвакуации.

От неё чуть пахнет алкоголем — пенсионерка поминала мужа, который умер в Мариуполе, пока они прятались в коридоре их квартиры.

«Да, я сегодня выпила, — с вызовом говорит женщина. — Сегодня девятый день, как не стало моего мужа. Он просто умер от страха, не выдержал постоянных бомбёжек. Слава богу, что умер быстро. Просто прихватило сердце, и за десять минут его не стало. Был уважаемым человеком — начальником участка на «Азовстали».

Похоронить супруга Галина не смогла — его тело успели лишь завернуть в ткань и спрятать в подвал. За пенсионеркой пришёл её сын, и вместе они смогли выехать в Россию. Теперь они ждут в ПВР, когда за ними из-за границы приедет дочь Галины и заберёт родных к себе.

Жители, которые успели вернуться домой, чтобы забрать самые необходимые вещи, считают себя счастливцами.

«Нам повезло, очень повезло. Наша квартира не сгорела, — 25-летняя Лиза пытается улыбнуться, но получается скорее горькая ухмылка. — Мы прятались в бомбоубежище, к нам пришли российские военные и сказали, что надо уходить — в этом районе скоро станет небезопасно даже под землёй».

Лиза со своим молодым человеком смогла вернуться в квартиру за вещами. Из трёх подъездов в их доме не выгорел только второй: «Дом стал похож на зебру. Чёрная полоса, наш подъезд — белый, и снова черная. Дом рядом с нами в шесть подъездов сгорел полностью».

Лиза вместе со своим парнем и парой друзей пока решают, куда именно они поедут дальше, — в России у них нет знакомых.

Из ПВР в Таганроге беженцев как можно быстрее отправляют на поездах в российские города, где им смогут предоставить постоянное проживание в санаториях и общежитиях.

RT

Мимо неё к выходу из ПВР проходит 79-летняя Лидия Алексеевна, её с двух сторон обнимают и поддерживают сын Игорь и взрослая внучка, которая заплакала, когда увидела бабушку живой. Родные приехали за ней из Ялты. В Мариуполе Лидия Алексеевна вместе с соседями не спускались в подвал дома, а жили в наиболее безопасных квартирах на нижних этажах. Костры люди разжигали на первом этаже, чтобы греться самим, и на последнем — там жила пара пенсионеров, которым было слишком тяжело спускаться вниз.

По словам женщины, в марте к ним в дом пришли украинские военные и заняли её квартиру на шестом этаже.

«Пришли, говорят: «Нам ваша квартира нужна для обзора». Ну, я взяла вещи и пошла жить к соседке на первый этаж. Ещё они спрашивали, от каких соседних квартир у нас есть ключи, чтобы тоже там устроить опорный пункт», — говорит жительница Мариуполя.

Через два дня военные ВСУ просто ушли из их дома, говорит Лидия Алексеевна. Об эвакуации она их даже не спрашивала: «А что они мне скажут? Скажут, что у них работа другая, и всё».

Несколько дней назад в их дом пришли военные ДНР. Сказали, чтобы десять человек собрали вещи и были готовы к эвакуации.

«Мы схватили свои сумки и стали выходить из дома. И вот двое военных с автоматами и мы, десять человек, побежали — на улице стреляли без остановки. Бежим вдоль моря с моей подругой и понимаем, что не добежим — колени уже не работают. Вдруг к нам подбегают ещё двое ребят, военные из ДНР. Один хватает мою сумку, другой рукой меня подхватывает, командует: «Держите меня за шею». И так мы с ним побежали. Вернее, он меня над землёй чуть ли не нёс, а я еле успевала ногами иногда перебирать», — улыбается Лидия Алексеевна.