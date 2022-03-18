«Это террористические методы»: как ВСУ минируют объекты гражданской инфраструктуры на освобождаемых РФ территориях

Власти Луганской и Донецкой народных республик заявили о минировании отступающими бойцами ВСУ важнейших объектов гражданской инфраструктуры на территориях, освобождаемых Вооружёнными силами РФ и ЛДНР на юго-востоке Украины. Под удар попадают ГЭС, насосные станции для подачи воды, социальные объекты — это создаёт угрозу для обеспечения мирных жителей в освобождённых районах светом и водой. Эксперты констатируют, что на полную зачистку населённых пунктов от украинских мин могут уйти годы, и сравнивают действия ВСУ с террористической деятельностью.

Отступающие солдаты ВСУ минируют объекты гражданской инфраструктуры на территориях, освобождённых военными ВС РФ и ВС ЛДНР, это создаёт угрозу для мирного населения этих районов, рассказал RT официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Мы постоянно об этом говорим. Они минируют территории, которые они ранее контролировали. Это жилой сектор, социальные объекты, это фугасы, которые на дорогах. Это замедляет продвижение по освобождению территорий. Потому что необходимо, чтобы сначала прошли сапёры, всё зачистили, чтобы гражданское население не страдало от этого», — объясняет Басурин.

По его словам, только после этого в освобождённые населённые пункты смогут заходить МЧС, МВД, Минздрав, Министерство социальной политики и труда, чтобы обеспечить возвращение мирного населения к нормальной жизни. Басурин отметил, что на полную зачистку городов и сёл от оставленных ВСУ снарядов могут уйти годы работы.

«Мины бывают очень разные, металлоискателями их не найдёшь, необходимо применять другие средства обнаружения, — объясняет Басурин. — Нельзя сказать, сколько конкретно уйдёт времени. Можно один посёлок обойти за три часа и ничего не найти, а можно на одной улице застрять на двое суток. После окончания спецоперации уйдут десятки лет на разминирование всех объектов и территорий. Об этом уже заявило МЧС».

Эдуард Басурин добавил, что действия ВСУ создают угрозу обесточивания и перебоев с водоснабжением для целых районов на Юго-Востоке Украины, при худшем сценарии атаки на объекты гражданской инфраструктуры могут привести к настоящей гуманитарной катастрофе.

Провокации ВСУ

Украинская сторона уже не раз предпринимала попытки провокаций на объектах гражданской инфраструктуры, обеспечивающих нормальное функционирование районов, освобождаемых ВС РФ от националистов. 17 марта российские военные совместно с Росгвардией сумели предотвратить такую провокацию на Каховской ГЭС — важнейшем объекте в каскаде Днепропетровских гидроэлектростанций.

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Каховская ГЭС — это единственная переправа через Днепр на пути из Запорожья в Новую Каховку, там пролегает коридор безопасности для покидающих регион беженцев. Более того, в случае вывода Каховской ГЭС из строя без электроэнергии осталась бы Херсонская область и другие украинские регионы. Это могло бы вызвать проблемы с питающим российский полуостров водой Северо-Крымским каналом.

Стоит отметить, что постоянные обстрелы ВСУ и без того регулярно приводят к выходу из строя электростанций и водонапорных станций на юго-востоке Украины. Мирные жители в Донецкой и Луганской народных республиках постоянно остаются без света и воды, поскольку из-за обстрелов энергетикам не удаётся оперативно устранять поломки.

Например, ещё 13 марта администрация Донецка предупредила население о необходимости экономить воду и сделать её запасы дома, а 17 марта в Донецкой Народной Республике более 1,7 тыс. человек остались без света.

«По состоянию на 09:00 17 марта на территории Донецкой Народной Республики оставались обесточенными 88 трансформаторных подстанций, 7357 бытовой абонентов, пять котельных», — отчитывались в Министерстве угля и энергетики республики.

«Это тактика выжженной земли»

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с RT констатировал, что целями для атак отступающих с освобождённых территорий бойцов ВСУ становятся все значимые для нормальной жизни мирного населения объекты.

«Они минируют всё, что так или иначе связано с жизнедеятельностью, — подчеркнул собеседник RT. — Объекты энергетики, водоснабжения, вплоть до хлебокомбинатов и колодцев. Они уничтожают всё, что только могут. Минируют школы, дороги, светофоры... Всё, что в воспалённой фантазии того или иного мерзавца возникает, там же можно будет найти мину».

Шурыгин отметил сходство действий ВСУ с тем, как действовали террористы ИГИЛ* в Сирии.

«Всё это называется «бессильная руба». Мы всё это видели, только очень сложно было представить, что это будет происходить на территории нашего бывшего единого государства. Это тактика выжженной земли. Похожие вещи мы видели и в Сирии: точно так же действовал ИГИЛ, который, понимая, что уходит, после себя пытался так же оставлять эту мёртвую зону», — напомнил эксперт.

Он констатировал, что из-за действий украинской стороны на полное восстановление нормальной жизни на освобождённых территориях уйдут огромные ресурсы.

«Потом понадобится большое количество сил и средств, чтобы это восстановить. К сожалению, такие это люди. Но то, что приходится разминировать территорию, не замедлит спецоперацию, потому что это работа сапёров, которые остаются в тылу и разминируют. А наши войска идут дальше», — констатирует Шурыгин.

В свою очередь, военный эксперт Виктор Литовкин считает, что действия ВСУ по минированию важнейших инфраструктурных объектов на освобождаемых ВС РФ территориях можно отнести к террористической деятельности.

«Для бандеровцев это частая практика, они могут и заразить воду отравляющими веществами, и взорвать компрессорные станции, которые качают воду, — говорит собеседник RT. — Могут взорвать газопровод, чтобы оставить людей без газа, взорвать вышки ЛЭП, чтобы у людей не было электричества. Все эти вещи делали крымско-татарские активисты и террористы, когда они взрывали ЛЭП, которая передавала электричество в Крым. И как они перекрыли Крымский канал, чтобы вода не поступала. Это террористические методы воздействия на население, это всё терроризм и признаки терроризма».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.