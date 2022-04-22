«Время работает на нас»: ветеран группы «Альфа» Сергей Поляков — о заблокированных на «Азовстали» боевиках

По данным Минобороны России, в промышленной зоне мариупольского завода «Азовсталь» заблокированы более 2 тыс. украинских военных, националистов и наёмников. Такие данные привёл глава ведомства Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Бывший начальник штаба группы антитеррора «Альфа» полковник ФСБ в отставке Сергей Поляков рассказал RT, надо ли применять особые меры и спецсредства при зачистке территории металлургического комбината.

— Сергей Андреевич, как вы оцениваете решение Владимира Путина отказаться от штурма территории «Азовстали»?

— Как безусловно обоснованное и разумное. Зачем нам терять своих людей при проведении очень сложной спецоперации? Неизбежны были бы смерти, ранения от огня скрывающихся под землёй нацистских крыс. При этом Владимир Путин ничего не сказал о том, что надо прекратить огневое воздействие на заблокированных боевиков противника, значит, оно будет продолжаться.

— Есть утверждения, что у сопротивляющихся остались миномёты, которые могут обстреливать городские кварталы на дальность до 9 км.

— Кольцо блокады вокруг завода сейчас насыщено средствами технической разведки, беспилотники в воздухе висят постоянно. Если кто-то высунулся из-под земли через выходы из бункеров или ливневых коллекторов, да ещё и с миномётом, по нему открывается огонь артиллерии. Хоть днём, хоть ночью.

Авиация будет продолжать «профилактические» точечные бомбардировки. Вслед за огневыми ударами вперёд будут продвигаться наши штурмовые группы. Сегодня вот взяли заводоуправление «Азовстали». Так и дальше будет: позиции врага будут выгрызаться метр за метром. Время сейчас работает на нас.

— Но всё равно наличие подземного гарнизона противника в Мариуполе не очень способствует нормализации жизни в городе. На ваш взгляд профессионала антитеррора, может, в коммуникации, где прячутся азовцы и военнослужащие ВСУ, запустить какие-то спецсредства?

— Я не знаю планов руководителей проходящей в Мариуполе спецоперации, им на месте виднее. Теоретически, если известно, что есть отдельное подземное сооружение, где нет мощных вытяжек, можно применить и не запрещённые международными конвенциями газы — раздражающего действия, например. Но вы представляете, какая сразу же на Западе поднимется ответная «вонь»? Поэтому, думаю, никакой химии применяться не будет. Есть более простые методы.

— Какие?

— Уже прозвучало предложение устроить для мариупольских националистов «майдан» номер два»: поджечь и сбросить в выявленные выходы на поверхность горящие автомобильные покрышки. Другой вариант: кто мешает под прикрытием бронетехники подогнать бетоновоз и залить «крысиные норы» бетоном?

Сергей Поляков

РИА Новости

© Александр Натрускин

— Согласно ряду свидетельств, в подземных технических сооружениях «Азовстали» находятся женщины и дети, много раненых боевиков националистических формирований и солдат противника. Если замуровать выходы, они будут обречены на мучительную смерть.

— На такой огромной промзоне с множеством коммуникаций все лазы бетоном не зальёшь. Семьям боевиков «Азова», которые они затащили в заводские катакомбы по собственной воле, несколько раз предлагали беспрепятственно выйти с территории завода. Не выходят. Поэтому устройство простых бетонных «заглушек» я бы из арсенала мер воздействия на осаждённых не исключал. По крайней мере, на этом месте уже точно не будет огневой точки противника.

— Как вы считаете, долго противник продержится на «Азовстали»?

— Думаю, нет. Это не гарнизон героев нашей Брестской крепости, который был спаян одной верой, одной идеей, а разношёрстное сборище людей с разной мотивацией. Морские пехотинцы, кадровые вэсэушники, мобилизованные с «гражданки» и держащие их пока всех в узде бесы из националистических формирований. Но у всех них всего два мотивационных момента. Первый: вдолблённая пропагандой уверенность, что при сдаче в плен их русские на ремни порежут. Второй: проявляющих малодушие расстреливают сами нацисты. Но на одном страхе долго удерживать командование не удастся. Да и сколько у них может быть запасов — боеприпасов, продовольствия, воды? Я оптимист: мариупольские бесы вылезут из подземелий и сдадутся на Пасху.

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— Почему вы всё время их бесами называете?

— Нацбаты, да и вся украинская армия, сегодня пропитаны антихристианскими культами. Вот в Рубежном на днях луганские войска захватили штаб части ВСУ, а там реальное сатанинское капище. Сатанизм — это американский проект, давно насаждаемый в силовых структурах Украины. Начинают обрабатывать курсантов в военных училищах, в националистических формированиях — повсеместно. Ритуалы соответствующие, повязывание кровавыми жертвоприношениями. Поэтому такая непомерная жестокость у них к пленным, поэтому им не жалко своё мирное население. Реальные бесы.

— Сергей Андреевич, если всё же кому-то из осаждённых в Мариуполе украинских военнослужащих удастся вырваться и просочиться через посты нашего оцепления, не смогут ли они попасть на территорию России вместе с беженцами? Это ведь настоящая «взрывная сила»?

— У нас же не пылают станицы, не происходят теракты в городах? Специальные службы выполняют свою работу хорошо, держат кольцо обороны от врага не только вокруг «Азовстали». Я только что вернулся из Белгорода, куда сопровождал гуманитарную помощь от совета Ассоциации ветеранов «Альфы» для беженцев и подарки для наших солдат. В приграничье с Украиной совершенно спокойная обстановка. Расслабляться, конечно, не надо, бдительность требуется и от специалистов правоохранительных органов, и от каждого из нас, но и паниковать не стоит.

В России накоплен богатый опыт борьбы с терроризмом, сейчас он используется. Мы не позволим фашистской нечисти перебросить войну на Русскую землю и покончим с бесовщиной на Украине.