«Не просто подсевший на боевые действия»: что известно о сдавшихся в плен британских наёмниках

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Пётр Светов
До приезда на Украину британский наёмник Эйден Эслин, попавший в плен с морпехами ВСУ в Мариуполе, воевал в Ираке и Сирии вместе подразделениями курдов. После возвращения на родину его дважды арестовывали по подозрению в терроризме, поэтому он переехал на Украину и вступил в местные вооружённые силы. Помимо Эслина, военные РФ и ДНР взяли в плен ещё одного британского подданного — Шона Пиннера, который ранее воевал в восьми горячих точках. RT выяснил подробности службы «солдат удачи» в ВСУ.
«Не просто подсевший на боевые действия»: что известно о сдавшихся в плен британских наёмниках
  • RT

Среди более 1 тыс. украинских морпехов из 36-й бригады ВСУ, сдавшихся в плен военным РФ и ДНР в Мариуполе, двое оказались подданными Великобритании. Как сообщил RT источник в силовых структурах, один из них — 28-летний Эйден Дэниэл Джон Мэк Эслин, был взят в плен в ночь с 12 на 13 апреля. В войсковой части он служил командиром миномётной батареи. Второй британец, 48-летний Шон Пиннер, был задержан и пленён утром 12 апреля при попытке прорвать окружение войсковой группировки.

«Военнослужащие выведены с территории завода «ММК им. Ильича» и командного пункта «Азовмаша», временно размещены на территории близлежащей женской исправительной колонии Мариуполя, а также помещениях бывшей овощебазы. Событиям предшествовали переговоры на протяжении суток посредством захваченных радиостанций, а также содействие со стороны ранее пленённых военнослужащих ВСУ», — добавил собеседник RT.

Два ареста

По данным СМИ, Эйден Эслин, также известный как «Казак Гунди» и «Джонни», — бывший соцработник из Ньюарка, графство Ноттингемшир. Британец рассказывал в интервью порталу Reaper Feed, что дважды ездил воевать вместе с Отрядом народной самообороны курдов (YPG) на север Сирии: в 2015 году он уезжал на девять месяцев, а в конце 2016-го — на восемь. Оба раза после возвращения в Великобританию Эслина арестовывали по подозрению в планировании терактов, но он выходил под залог.

Как Эслин рассказал уже после взятия в плен корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, вербовка в Сирию произошла по интернету. По прилёте в одну из граничащих с Сирией стран его встретил некий гражданин США Александр Тобиус, который и направил его в YPG.

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Находясь в Сирии, он встретил человека, который воевал за украинцев в Донбассе, вспоминал Эслин в интервью Reaper Feed. Поскольку после возвращения британцу было сложно куда-либо устроиться из-за нахождения в «серой» зоне с точки зрения закона после сирийских поездок, он решил отправиться на Украину: «Это была моя основная причина уехать. Я должен был подписать трёхлетний контракт с украинскими военными, и после службы мне было бы легче устроиться, вернувшись на родину». 

Он также добавил, что не был в Великобритании с тех пор, как переехал на Украину в 2018 году, но уверен, что если бы вернулся сейчас, то «полиция определённо захотела бы поговорить» с ним.

Контракт должен был закончиться в сентябре 2022 года, после чего Эслин планировал либо стать военным журналистом, либо продлить контакт на год, после чего снова попытать счастья в журналистике.

Вместе с тем младший брат Эслина, Натан Вуд, заявил изданию Daily Mail, что брата нельзя называть наёмником, потому что он «поступил на службу в украинскую армию четыре года назад и имеет двойное гражданство». Кроме того, как утверждается в СМИ, Эслин уехал, потому что влюбился в женщину из Николаева: пара должна была сыграть свадьбу этой весной, но невеста британца бежала в Венгрию. «В последний раз я видел её в январе», — цитирует Эслина издание.

«Месяц ел размазню»

Приехав в тренировочный лагерь на Украине, Эслин, по его словам, первые семь месяцев привыкал к украинской военной системе и учил язык: «Самой большой проблемой для меня были приказы и их понимание». Основной сложностью он называл языковой барьер: «Я многое понимаю, но слова произносить трудно». Свой первый опыт с едой, которой кормят украинских военнослужащих, он называл «откровением»: первый месяц он ел «размазню, которую не дал бы даже своей собаке».

Эслин связался с семьёй накануне капитуляции морпехов из 36-й бригады ВСУ, сообщил его младший брат Натан Вуд: «Эйден позвонил мне в три часа ночи и сказал, что им пришлось сложить оружие из-за нехватки еды и боеприпасов. Это был очень короткий звонок, так как нас прервали, но по тону его голоса я понял, что он недоволен».

Как рассказывал военный корреспондент Александр Сладков, ставший свидетелем самого массового пленения украинских военных с начала спецоперации, соседи Эслина в шеренге пытались отвлечь внимание журналистов от англичанина. «Я его сфотографировал, хотя тогда ещё не знал, что он иностранец. Слева от него в шеренге стоял хамоватый пулемётчик, мы с ним пообщались, потом со мной заговорил ещё один морпех, справа от Эслина. А сам он молчал всё время», — поделился с RT корреспондент.

После сдачи в плен в соцсетях появилось видео допроса Эслина, где на вопрос, убивал ли он людей, тот отвечает: «Я не знаю, я не участвовал в бою». Однако сделавший с ним интервью Андрей Руденко сказал, что на указательном пальце британца была внушительная мозоль, что говорит о том, что он постоянно им давил на курок.

«Смерть была частью моей жизни»

По словам Эслина, в Мариуполе было много таких же, как он, иностранных военнослужащих: только в его подразделении шестеро иностранцев, из Британии, Марокко, из континентальной Европы, есть и иностранные офицеры внутри завода «Азовсталь», пересказывает ответы британца корреспондент Андрей Руденко. Британские СМИ, в свою очередь, сообщают о «как минимум десяти подданных Великобритании», уехавших воевать в ВСУ.

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Вместе с Эйденом Эслином в плен попал ещё один британец — Шон Пиннер, уроженец Бедфордшира. О нём известно, что ранее служил в Королевском английском полку, и что за его плечами восемь поездок в горячие точки. «Это мой девятый военный тур, — цитирует Пиннера Daily Mail. — Смерть очень долго была частью моей жизни. Очень сложно проживать каждый день, думая, что тебя убьют или ранят».

В Донбассе он служил по контракту в ВСУ. Вместе с тем британец подчёркивает, что он «не просто ещё один военный наркоман, [подсевший на боевые действия]»: «Я преуспел лучше, чем большинство украинцев. Я первый житель Запада, прошедший все аспекты парашютной подготовки в качестве украинского солдата».

Пиннер женат на украинке, и, судя по всему, находится в дружеских отношениях с Эйданом Эслином: у них много совместных фотографий в соцсетях, а также одинаковые татуировки на предплечьях.

Отметим, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что британцы, которые решат отправиться воевать на Украину, могут нарушить закон. Они могут быть привлечены к ответственности в соответствии с британскими законами о терроризме — по которому, в том числе, и был дважды арестован Эйдан Эслин после возвращения из Сирии.

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Ранее RT рассказывал, что после начала спецоперации Киев начал активную вербовку иностранцев, желающих сражаться на стороне ВСУ. При этом многие из согласившихся воевать в рядах ВСУ даже не успели добраться до линии фронта.

Так, как отмечало Минобороны РФ, 13 марта ВС РФ нанесли удар по учебным центрам ВСУ в населённом пункте Старичи и на Яворовском полигоне (Львовская область). В результате были уничтожены до 180 иностранных наёмников. 

20 марта Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в Житомирской области 100 иностранных наёмников после удара высокоточными ракетами воздушного базирования. 

15 апреля ведомство заявило о ликвидации 30 наемников польской ЧВК под Харьковом. 

Ранее Минобороны РФ предупреждало, что наёмники, воюющие на стороне киевского режима, не являются комбатантами.

«Хочу официально подчеркнуть: все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наёмники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного. Самое хорошее, что ожидает иностранных наёмников при задержании, — привлечение к уголовной ответственности», — заявлял Игорь Конашенков. 

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