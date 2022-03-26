«Близки идеалы нацистов»: как Киев пытается использовать иностранных наёмников против российской армии

В ходе спецоперации на Украине расчёт российского оперативно-тактического комплекса «Искандер» уничтожил объекты, где проходила подготовка иностранных наёмников. Об этом сообщило Минобороны РФ. Ранее российская армия с помощью высокоточного оружия ликвидировала 100 «добровольцев», приехавших воевать за киевский режим, и разгромила базы подготовки наёмников во Львовской области. В начале марта Киев начал активную вербовку иностранцев, желающих сражаться на стороне ВСУ. По мнению экспертов, в основном на Украину приезжают не имеющие боевого опыта радикалы. Аналитики полагают, что российская армия освоила методику борьбы с ними и в ближайшей перспективе приток «добровольцев» на Украину сократится.

Минобороны РФ сообщило об ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер» по инфраструктуре, где проходила подготовка иностранных наёмников для участия в боях на стороне киевского режима.

В подтверждение российское военное ведомство опубликовало на своей странице в соцсети «ВКонтакте» кадры, на которых зафиксирован прилёт двух ракет по объектам противника.

«Баллистической ракетой поразили здание, в котором располагался «Иностранный легион» и тренировочная база. Так как была применена фугасная проникающая боевая часть, здание длиной 60 м было практически полностью разрушено и противник был поражён», — заявил начальник расчёта самоходной пусковой установки ОТРК.

Военное ведомство РФ не впервые сообщает о ликвидации объектов, которые используются для подготовки отрядов наёмников.

Так, 20 марта Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в Житомирской области 100 иностранных наёмников — военнослужащих сил специальных операций Украины в ходе удара высокоточными ракетами воздушного базирования.

15 марта российское военное ведомство сообщило о захвате опорного пункта иностранных наёмников и украинских националистов в Киевской области. 13 марта ВС РФ нанесли удар по учебным центрам ВСУ в населённом пункте Старичи и Яворовском полигоне (Львовская область). В результате были уничтожены до 180 иностранных наёмников.

Оперативно-тактический комплекс «Искандер» производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ

«На данных объектах киевским режимом были развёрнуты: пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наёмников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники», — рассказал ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Военные РФ не уточнили национальный состав погибших «добровольцев». Однако, как сообщил бывший военнослужащий США, журналист Нолан Петерсон, российский удар ликвидировал десятки американцев, прибывших воевать за ВСУ.

Есть и другие сведения об уничтоженных наёмниках во Львовской области. Так, французский «доброволец» Микаэль из Марселя рассказал в Facebook* о смерти семи из десяти приехавших соотечественников. Британская газета Daily Mirror написала о возможной гибели под Львовом трёх бывших спецназовцев Соединённого Королевства.

В своём видеообращении в соцсетях после отъезда с Украины наёмник из Бразилии Тиаго Росси распространил информацию, что при обстреле Яворовского полигона погибло много «коллег» из США, Канады, Чили, Южной Кореи, Франции и других европейских стран.

«Они все уничтожены. Вы просто не можете понять одного — как самолёт стреляет по вам ракетами. Вы не можете понять», — эмоционально высказался Росси.

«Весьма разношёрстный состав»

В начале марта в Минобороны РФ сообщили, что прибывшие на Украину наёмники начали совершать диверсии и налёты на российские войска. При атаках иностранцы применяют противотанковые комплексы Javelin, NLOW и ПЗРК Stinger. Также военное ведомство зафиксировало факты вербовки сотрудников американских ЧВК Academi, Cubic и Din Corporation для участия в боях на стороне киевского режима.

«Хочу официально подчеркнуть: все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наёмники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного. Самое хорошее, что ожидает иностранных наёмников при задержании, — привлечение к уголовной ответственности», — предупредил Игорь Конашенков.

Наплыву наёмников на Украину предшествовал указ №82/2022 президента Владимира Зеленского. Документ ввёл с 1 марта безвизовый режим для иностранцев, прибывающих в страну, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Киева. Таким образом украинский лидер санкционировал создание так называемого интернационального легиона. По задумке Киева, это формирование должно выполнять функции территориальной обороны.

Согласно данным властей Украины, в начале марта воевать на стороне Киева вызвались 16 тыс. иностранцев, затем количество заявок якобы возросло до 20, а следом и до 40 тыс. Вербовка осуществляется через сайт fightforua.org и диппредставительства Украины в зарубежных странах.

Киевские власти рекомендуют «добровольцам» брать с собой экипировку, так как снаряжения на всех не хватает. Летальное оружие привозить с собой запрещено. В ВСУ утверждают, что стрелкового вооружения и боеприпасов к нему в достатке.

В комментарии RT дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник пояснил, что наёмники, у которых есть боевой опыт, приезжают на Украину со своими бронежилетами, касками и одеждой. При этом с получением огнестрельного вооружения на Украине у них порой возникают проблемы из-за растущего дефицита в уцелевших украинских арсеналах.

Руководство Украины пытается набирать мужчин, которые ранее уже принимали участие в боевых действиях. Кроме того, перед отправкой в зону боёв украинские военные стараются проводить с ними подготовку и инструктаж по обращению с вооружением, которое предполагается применять.

По словам Мирошника, хорошо обученные и подготовленные иностранцы сейчас сосредоточены в основном в Донбассе.

Вооружённые люди, воюющие на стороне Киева в Донбассе

© Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

«Мы регулярно получали данные о присутствии иностранных инструкторов, наёмников и всевозможных военных специалистов (в Донбассе. — RT). Но иностранцы, которые сейчас поехали на Украину, это чаще всего ультраправые экстремисты. Они ищут возможности реализовать свои радикальные идеи и получить военный опыт», — говорит Мирошник.

С его точки зрения, среди иностранцев, прибытие которых санкционировал Киев, немало и тех, кто не поддерживает какие-либо идейные течения, а прибыл на Украину ради заработка.

«Это и деньги, и особый «стиль жизни», без которого многие головорезы не могут существовать. Они маргиналы, которые не способны найти себя в обычной мирной жизни, интегрироваться в нормальное существование. Цель их жизни состоит в том, чтобы находить горячие точки и реализовывать себя именно там», — рассуждает Мирошник.

Аналогичной точки зрения придерживается член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. В беседе с RT эксперт он предположил, что главной мотивацией «добровольцев», решивших воевать на стороне Киева, стали большие гонорары спонсоров и радикальные человеконенавистнические взгляды.

«Как и в других боевых конфликтах, на Украине действует весьма разношёрстный состав наёмников. Немало тех, кто отрабатывает свои гонорары. Эти люди зачастую хорошо оснащены и обучены. Но много и кровожадных фанатиков. Они могут не уметь обращаться с оружием, но им близки идеалы нацистов, и они приехали их отстаивать», — сказал Судаков.

«Поток желающих иссякнет»

Родион Мирошник считает, что попытка Киева использовать «Иностранный легион» против России бесперспективна. Дипломатический советник главы ЛНР уверен, что «солдаты удачи» из зарубежных государств психологически не готовы воевать с хорошо подготовленным противником, который к тому же имеет существенное техническое и огневое превосходство.

«Я думаю, что сейчас в головах наёмников и их хедхантеров происходит коренной перелом. Они начинают осознавать, что на Украине идут отнюдь не позиционные боевые действия. Ситуация совсем не такая, как семь лет назад, когда была окопная война, перестрелки и вылазки. Сейчас всё куда серьёзнее и жёстче. И мы видим, как российская армия методично бьёт по военной структуре Украины, в том числе объектам, где сконцентрированы наёмники», — отметил Мирошник.

В разговоре с RT военный эксперт Александр Хроленко подчеркнул, что ВС РФ хорошо отработали способы выявления и ликвидации скоплений иностранных «наёмников». В то же время он полагает, что у российской армии «ещё много работы» на этом поприще.

«На Украину продолжают приезжать наёмники. Кто-то за деньги, кто-то по «идейным соображениям». Но ни те, ни другие, как мне представляется, пока не понимают, что сегодняшняя Украина — это не Ирак или Афганистан. Здесь их с большой вероятностью уничтожат», — констатировал Хроленко.

По его прогнозу, из-за роста потерь в ближайшей перспективе количество желающих воевать на стороне киевского режима будет уменьшаться.

«Инцидент на Яворовском полигоне показал, что наёмники, видевшие своими глазами последствия ударов российской армии, стараются покинуть Украину. Просто у большинства, кто приехал туда или ещё планирует это сделать, нет боевого опыта. Осознание неизбежности уничтожения к ним приходит только тогда, когда они оказываются, что называется, в эпицентре. Думаю, что чем больше будет ударов со стороны российской армии, тем быстрее иссякнет поток желающих приехать на Украину», — подчеркнул Хроленко.

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