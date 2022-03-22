«В обстановке истерии растёт нетерпимость»: как националисты во Львове преследуют цыган

Во Львове националисты подвергли издевательствам бежавших на запад страны цыган — их облили зелёнкой и привязали к столбу, обвинив в мародёрстве. Представители цыганской общины уверены, что речь идёт не о хулиганстве, а о преследовании по национальному признаку. Собеседники RT отмечают, что они уже давно говорят о росте ксенофобии на Украине и даже направляли в 2018 году жалобу в ООН. По оценке Федеральной национально-культурной автономии российских цыган, в последнее время на Украине ежегодно происходило по шесть — восемь нападений на таборы, при этом виновные не несли наказания.

Накануне по сети разлетелись кадры того, как во Львове устроили самосуд над молодыми цыганками, которые бежали на запад Украины, — их облили зелёнкой и привязали жёлтым скотчем к столбу. Как сообщалось в украинских СМИ, таким образом их решили «наказать за мародёрство» — якобы они пытались украсть еду.

«Это ужас, средневековье. Невозможно представить, как люди могли дойти до такого. Мы не знаем всей картины, но, какая бы ни была причина, не понимаю, как можно дойти до такой расправы над людьми. То, что сейчас переживает наш народ на Украине, — это насилие, фашизм в чистом виде», — говорит Александр Антонов, председатель правления владимирской региональной общественной организации «Цыганский национальный союз «Рома».

При этом председатель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер уверена, что никаких последствий эта экзекуция иметь не будет.

«Случай во Львове, скорее всего, пополнит длинный список преступлений, за которые никто не понесёт наказания, так как ни одного примера успешного доведения до конца следствия по подобным делам с последующим реальным наказанием погромщиков нет», — заявила она RT.

По её мнению, за подобными нападениями стоят украинские националисты, которые пользуются попустительством со стороны местных правоохранительных органов.

«Мы уверены, что это не хулиганство, как пытаются представить эти события украинские власти, это именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и возрождение нацистских проявлений», — говорит Деметер.

В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин обратил внимание на то, что никто из официальных лиц Киева и Европейского союза не осудил этот акт варварства.

«Традиционно молчат комиссар по делам национальных меньшинств ЕС, другие европейские «хранители» общечеловеческих ценностей», — подчёркивает Зорин в своём Telegram-канале.

По мнению эксперта, подобный самосуд говорит и об общей деградации правопорядка на Украине.

«Это моментальный переход к средневековым отношениям, который на руку нацистам. Беженцев цыганской национальности заранее объявляют мародёрами, преступниками, подвергая их абсолютно незаконным и унизительным публичным наказаниям, граничащим с пытками. Очевидно, что такое возможно не только по причине воцарившегося беззакония, но и потому, что кому-то это приносит удовольствие», — рассуждает эксперт.

«Давайте не забывать, что цыгане наряду с евреями были объявлены немецкими нацистами целью для издевательств, унижения и в конечном счёте уничтожения. От этих исторических параллелей кровь стынет, но это реальность, которую мы видим во Львове 2022 года», — подчёркивает он.

Помимо цыган, как напомнил Зорин, страдают и другие меньшинства, а также иностранцы, которые фактически оказались в заложниках у украинских националистов. Так, отмечались многочисленные случаи того, как студентов из Африки и Индии, желающих покинуть территорию Украины, не пускали через границу в общей очереди.

«Наверняка мы о многом не знаем, многие случаи остались не замечены СМИ, но очевидно, что в этой обстановке истерии растёт нетерпимость, жертвами которой в первую очередь становятся самые незащищённые группы, в том числе этнические меньшинства», — говорит Зорин.

Не единичный случай

«Наша организация ещё задолго до спецоперации на Украине выражала серьёзную обеспокоенность по поводу тенденции к увеличению количества нападений на почве нетерпимости в отношении ромов. В 2018 году мы даже написали письмо в ООН, призывая уделить особое внимание проявлениям ксенофобии», — сообщила RT Надежда Деметер.

В обращении отмечалось, что нападения носят системный характер.

«Ежегодно происходит шесть — восемь ромских погромов: в Киеве, во Львовской области, в Тернопольской и других. Мы шокированы отношением к ромам Украины как к этническому мусору и требовали прекратить настоящую этническую чистку против ромов Украины, которая претендует на звание демократической», — рассказывает Деметер.

Весной 2018-го на Украине прошла череда нападений на цыганские лагеря. Радикалы, вооружённые даже огнестрельным оружием, разгромили табор в Тернополе. При этом начальник регионального Главного управления Нацполиции Александр Богомол тогда оправдал действия погромщиков, заявив, что «были жалобы на негативное поведение ромской общины на Тернопольщине». Также прошли погромы лагерей во Львове и в Киеве.

В июне того же года в результате очередного нападения на табор во Львове один человек погиб и четверо получили серьёзные ранения. Кроме того, националисты в сети регулярно выкладывают ролики, на которых запечатлены нападения, главным образом на женщин, которых избивают и обливают перцовым газом из баллончиков.

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«Множество представителей стремительно правеющего украинского общества открыто поддерживают погромы, требуя подвергнуть цыган депортации и репрессиям. Систематические нападения на ромов на Украине можно сравнить только с массовыми репрессиями в годы Второй мировой войны. Именно с цыган и начинался немецкий фашизм», — предостерегает Деметер.

По её мнению, подобная атмосфера насилия и нетерпимости сложилась в том числе из-за попустительства со стороны европейских политиков.

В свою очередь, Александр Антонов отмечает, что сейчас цыгане всеми силами стараются покинуть Украину и пользуются любыми доступными путями.

«Я знаю, что есть люди, которые предпочли бы уехать в Россию, но не имеют возможности, поэтому пробираются в сторону Молдавии. У меня самого в Харькове знакомые пропали, пытались выехать, а теперь на связь не выходят. Всем тяжело, все ищут спасения и убежища, — рассказывает он. — Моё мнение — лучше бы в Россию выбрались. Я вижу, как здесь готовы оказать поддержку, не глядя на национальность».

Антонов уточнил, что с ним уже связывались официальные лица и предлагали помощь для цыганских беженцев.