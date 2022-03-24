В ЛНР рассказали о гуманитарной катастрофе в заблокированных ВСУ городах
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ВСУ заблокировали несколько городов, которые находятся на территории Луганской Народной Республики, но подконтрольны Украине, среди них — Лисичанск, Северодонецк, Рубежное. Об этом сообщила замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока. В беседе с RT чиновница рассказала о тяжелейшей гуманитарной ситуации, сложившейся в этих городах.

 «По нашим подсчётам, в этих трёх городах находятся около 40 тыс. мирных жителей. Пока Вооружённым силам ЛНР удалось освободить лишь небольшую часть города Рубежного. Но большая часть территории остаётся под контролем ВСУ. Из-за того, что город заблокирован, оставшиеся там люди испытывают нехватку продовольствия, воды, медикаментов», — рассказала Сорока. 

По информации администрации ЛНР, из заблокированного города удалось выбраться 800 беженцам. Они были эвакуированы в Старобельск, который войска ЛНР освободили две недели назад. 

Солдаты ВСУ превратили жилые дома в укреплённые огневые точки, добавила чиновница.

Военнослужащие установили в покинутых квартирах пулемётные расчёты, прикрываясь при этом мирными жителями, которые остались в этих домах.

Часть солдат ВСУ переодеваются в гражданскую одежду и пытаются выйти из заблокированных городов, чтобы не попасть в плен луганской Народной милиции. 

«Украинские военные ведут себя как отпетые фашисты. Они морят голодом мирных жителей, а раненым и больным не дают выйти в безопасные районы, чтобы спасти свою жизнь», — отмечает Сорока. 

В подвалах больниц находятся беременные женщины и тяжелобольные люди, которым необходима помощь, подчеркнула чиновница. 

  • Замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока показывает заблокированные украинскими военными города на территории Луганской области
  • © RT

«В больницах республики находятся десятки раненых, которые умирают из-за нехватки медикаментов и неоказания своевременной медпомощи, потому что часть медперсонала эвакуировались, а гуманитарного коридора, который позволил бы их вывести, нет. Люди, оказавшиеся заблокированными в больнице, обречены», — говорит Сорока. 

По её словам, в местной школе, расположенной на подконтрольной ЛНР территории, организован пункт выдачи провизии и эвакуации людей.

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В беседе с RT Сорока рассказала, как во время раздачи гумпомощи 19 марта украинские военные целенаправленно обстреляли расположенную на окраине города школу, где находились беженцы.

В результате два человека были ранены. Всего, по предварительной информации администрации ЛНР, за месяц ведения активных боевых действий погибли более 20 жителей Рубежного.

Как отмечают власти ЛНР, чтобы спасти заблокированных в украинских городах людей, представители России ведут переговоры с украинской стороной об открытии гуманитарных коридоров. Однако говорить о том, когда именно начнётся спасательная операция, пока рано.

Сколько всего раненых и погибших в захваченных ВСУ городах, установить сейчас невозможно, но местные власти полагают, что счёт идёт на сотни.

Всего с 2014 года на территории ЛНР погибли более 1700 человек, из которых 36 — дети. Личности сотен погибших пока не установлены.

В прошлом году были обнаружены массовые захоронения — 292 тела нашли в Луганске, Краснодоне, Первомайске и Антрацитовском районе.

Сейчас эксперты судебно-медицинской лаборатории в Донецке пытаются установить личности погибших. 

Между тем Анна Сорока выразила надежду, что преступники из числа руководства Украины понесут наказание в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге.

За последние годы в МУС было подано более 900 исков в отношении Украины за совершение военных преступлений. В ЕСПЧ было подано 1745 подобных исков. Однако пока все материалы оставлены без рассмотрения.

«Мне кажется, что уже не стоит ждать от международных судебных инстанций каких-то подвижек. Стоит подумать о создании подобных судебных институтов при такой организации, как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества. — RT)», — считает Сорока.