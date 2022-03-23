«Боятся не российской армии, а своих нацбатов»: жители Одессы рассказали RT, как город живёт в режиме военного положения

Несмотря на то что в Одессе не ведутся боевые действия, местные жители живут в страхе. После назначения бывшего командира батальона «Айдар» Максима Марченко главой военно-гражданской администрации Одесской области в городе начались массовые аресты и задержания, а люди боятся выходить из дома. По их словам, после введения военного положения вся работа встала, но с них требуют оплату коммунальных услуг и проценты по банковским кредитам. Массированных обстрелов по городу нет, при этом по несколько раз в день срабатывает сирена, вызывая панику среди населения. Вместе с тем бойцы нацбатальонов, по словам очевидцев, устраивают огневые точки в школах и больницах и минируют инфраструктурные объекты.

RT пообщался с местными жителями и узнал, как живёт Одесса в режиме военного положения. Так как в городе сейчас активно ищут «пособников России», люди рассказали о ситуации на условиях анонимности.

По словам одесситов, уже месяц на улицах города мало людей и машин. В крупных супермаркетах пустеют полки, новых товаров не завозят. Работа в городе встала. При этом, несмотря на введённое в стране военное положение, коммунальные службы требуют оплачивать счета в срок.

«Уже месяц практически ни у кого нет работы, — рассказывает местный житель. — Единственное, пока хотя бы пенсии выплачивают. Военное положение введено, при этом приходят счета за коммунальные услуги, и их агрессивно требуют оплачивать, вот только чем — не говорят. Банки списывают проценты по кредитам, хотя уверяли в самом начале, что списаний не будет, пока это всё не закончится. Как дальше жить — неясно».

В Telegram-каналах, созданных для переклички жителей разных районов города, одесситы жалуются на ежедневное срабатывание сирены. Многие их них отмечают, что причин для её срабатывания нет, а используется она для нагнетания обстановки.

«Сирены воют по три — пять раз в день. Работать невозможно, потому что постоянно надо бежать в укрытие, — делится наблюдениями жительница города. — Каждый день с утра до ночи наша доблестная армия отражает атаки врага. При этом Одессу никто не обстреливает. Было уничтожено несколько военных объектов в прошлом месяце, и на этом всё закончилось. Вчера появилось видео, где местные рассказывают, что к ним якобы прилетел снаряд. При этом все знают, что в этом жилом районе между домов стоит военная техника ВСУ. Лупят по своим и снимают видео, мол, это русские. Цель этих действий очевидна — вызвать панику и ненависть. Им же надо как-то держать народ в тонусе. Чтобы люди озлобились и встречали русских с автоматами».

Как ранее заявляли в СМИ военные эксперты, российских войск в Одессе нет и штурм города не планировался. Военные корабли заблокировали Одессу, чтобы туда не подвозили вооружение и наёмников. При этом солдаты ВСУ ещё в феврале заминировали пляжи. Во время очередного шторма мины начали взрываться, а часть из них унесло в море, и теперь это угроза для абсолютно случайных судов.

Готовы сровнять город с землёй

На днях в СМИ появилось фото документа, подписанного главой Одесской областной военной администрации Максимом Марченко, об организации противотанковых и огневых позиций, а также инженерно-сапёрных заграждений в ряде школ и больниц города.

Глава администрации также распорядился не допускать выхода мирного населения по гуманитарным коридорам. После того как документ оказался в открытом доступе, политик поспешил заявить, что это фейк. При этом сами одесситы уже выложили в сеть видео, на котором показали одну из школ в городе. Перед зданием стоят ежи, окна и стены забаррикадированы мешками.

Марченко известен тем, что с 2015 по 2017 год командовал подразделением Сухопутных войск ВСУ — штурмовым батальоном «Айдар», бойцы которого не скрывают своей приверженности неонацистским взглядам, а также используют нацистскую символику. Согласно отчётам международных правозащитных организаций, данным украинских властей и показаниям жителей Украины, бойцы батальона «Айдар» причастны к жестоким убийствам и пыткам пленных и мирных жителей Донбасса, мародёрствам, изнасилованиям, кражам, разбойным нападениям.

За восемь лет против них возбуждено более сотни уголовных дел на международном уровне, а также более 30 — на уровне местных правоохранительных органов, однако расследования по ним зачастую не проводятся из-за поддержки батальона украинской властью.

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Жители Одессы в беседе с RT подтверждают, что в городе действительно баррикадируют образовательные и медицинские учреждения.

«Марченко сейчас заявил, что подписанный им приказ о создании опорных пунктов в школах, медицинских центрах и университетах якобы фейк, но это не умаляет того факта, что весь город заминирован, — рассказывает местная жительница. — Одесситы боятся не российскую армию, а своих нацбатов. На наших глазах в школах, больницах устанавливают опорные пункты — закладывают мешками, баррикадируют, чтобы потом рассказывать, что эти здания бомбили. Не жалеют даже объекты культурного наследия. Памятник Дюку де Ришельё заложили мешками, чтобы он не пострадал, а памятник Екатерине — нет. У нацбатов позиция такая, что они готовы сровнять город с землёй, лишь бы он не достался русским. Об этом неделю назад в открытую заявил бывший вице-мэр Одессы Олесь Янчук».

Кроме того, в Одессе начались массовые задержания людей. По словам очевидцев, бойцы теробороны останавливают местных жителей на улицах, требуют телефоны, проверяют контакты. Если находят переписку с кем-то из России, вызывают сотрудников СБУ. Людей уводят на допросы, и после этого они не выходят на связь.

«Массовые чистки идут среди тех, кто участвовал в событиях 2014 года в Доме профсоюзов, — объясняет жительница Одессы. — У них там началась агония. Приняли закон, по которому за любое содействие агрессору — арест. Несколько дней назад забрали журналиста Юру Ткачёва, он вёл Telegram-канал, в котором больше 60 тыс. подписчиков. Сначала ему вменили измену родине, а потом подбросили взрывчатые вещества и изменили статью. Идут к тем, кто активно проявляет свою позицию. Смотрят лайки в соцсетях, помнят прошлые заслуги. Делают всё, чтобы в Одессе не осталось никого, кто поддерживает Россию. Мы вообще перестали переписываться с родственниками. Это фашистский режим, при котором любое инакомыслие под запретом и сурово наказывается».