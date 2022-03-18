«Фактор запугивания»: как СБУ задерживает и похищает украинцев, не согласных с националистической повесткой

Украину захлестнула волна шпиономании и борьбы с инакомыслием. Украинские пользователи в соцсетях сообщают о задержаниях людей, которые, с точки зрения СБУ и бойцов территориальной обороны, могут придерживаться пророссийских взглядов. Медийных персон, заподозренных в нелояльности, националисты заставляют записывать ролики с извинениями и высказываниями в поддержку киевского режима. По мнению экспертов, СБУ запугивает население Украины, чтобы у России не осталось социальной опоры после завершения спецоперации.

На прошлой неделе харьковский активист Спартак Головачёв опубликовал в соцсетях сообщение о том, что дверь его квартиры ломают вооружённые люди. Весной 2014 года Головачёва уже арестовывали — он два года провёл в СИЗО по обвинению в организации массовых беспорядков. К счастью, на этот раз активиста не было дома, о приходе силовиков ему сообщили соседи.

«На тот момент Спартака не было дома, он уже вывез свою семью в безопасное место, — рассказывает RT местный житель. — Несколькими днями ранее сотрудники СБУ его поймали, когда он снимал, как они размещают военную технику в жилых кварталах. Его избили, но потом, видимо, не поняли, кого поймали, и отпустили. А когда сравнили данные по новому и старому задержанию, опомнились и кинулись его искать».

10 марта в Киеве в квартиру к украинскому публицисту Яну Таксюру пришли люди, назвавшие себя сотрудниками СБУ. Об этом сообщила его дочь Мария. По словам девушки, у них был ордер на обыск. Силовики забрали все деньги и без предъявления обвинений увели Таксюра с собой на допрос, не оставив телефона для связи.

Через четыре дня Мария сделала повторное заявление, сообщив, что её отец до сих пор находится в Лукьяновском СИЗО. Обвинений против него при этом выдвинуто не было.

Однако на днях стало известно, что Таксюру вменяют статью об измене родине, написала у себя на странице в Facebook украинская журналистка Мирослава Бердник.

11 марта в Одессе силовики задержали дочь погибшего 2 мая в Доме профсоюзов Михаила Вячеславова. Как сообщали местные СМИ, в вину Елене вменили тот факт, что она посещала митинги памяти «второго мая» на Куликовом Поле в Одессе, выступала против «евромайдана» и призывала к дружбе с Россией. Женщину заставили публично извиниться на камеру за то, что она писала в соцсетях.

Похищения безнаказанными не останутся

В работе на российские спецслужбы подозревают также священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Так, на днях стало известно о задержании отца Онуфрия. Во время обыска в его доме был найден флаг Донецкой Народной Республики, нарисованная на мебели буква Z, а также переписка в телефоне, в которой он якобы передавал местоположения украинских войск российским спецслужбам.

По сообщениям украинских СМИ, счёт задержанных СБУ уже идёт на десятки. Среди арестованных — известные оппозиционеры Александр и Михаил Кононовичи, выступавшие против войны в Донбассе, политологи Влад Мулык и Юрий Дудкин, призывавшие к дружбе с Россией, старейшина «Верного казачества» Леонид Маслов, публицисты Александр Каревин и Дмитрий Джангиров.

Кроме того, Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале сообщил, что на Украине начали похищать чеченцев.

«Прекратите похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины, вина которых только в их национальности. Я вас уверяю, что безнаказанным это преступление властей не останется. Найдём всех причастных к этим нацистским проявлениям и накажем. Не удивляйтесь, если спрос будет осуществлён таким же способом», — написал глава Чечни.

Жительница Харькова в беседе с RT напомнила, что на Украине преследование сторонников «антимайдана», а также тех, кто не поддерживает националистические настроения, длится уже несколько лет.

«Разница между нашими странами в том, что в России за несанкционированные митинги штрафуют, а у нас расстреливают и сжигают заживо», — говорит собеседница RT.

По мнению ведущего эксперта Российского института стратегических исследований Олега Неменского, силовики запугивают местное население, чтобы у России не осталось социальной опоры после завершения спецоперации на Украине.

«Сейчас немало говорят о гонениях на людей с точкой зрения, отличной от государственной, и вся эта информация довольно быстро разносится и сильно действует на людей, которые могли бы проявить себя с пророссийской стороны, но понимают, что сейчас лучше не высовываться. И эта тактика, в общем-то, даёт плоды».

Неменский также отметил, что международные правозащитные организации не готовы защищать права граждан, имеющих пророссийскую позицию.

«Международные правозащитные организации готовы защищать права любых людей, кроме тех, которые являются русскими или имеют пророссийскую позицию, поэтому как-либо ставить вопрос о защите их прав в международных организациях просто не имеет смысла. Русские — это не те люди, чьи права готовы защищать западные правозащитные организации», — сказал эксперт.