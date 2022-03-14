«Воюет со своим народом»: как Зеленский пытается не допустить обращения украинцев за помощью к России

Украинские политики, которые пойдут на сотрудничество с Россией, тем самым подпишут себе смертный приговор, заявил Владимир Зеленский. По его словам, страна ничего не забудет и не простит этим «коллаборационистам». В свою очередь, в Минобороны РФ отметили, что преследованию уже подвергаются даже те украинцы, которые просто выразили желание эвакуироваться в Россию. Всё это происходит на фоне затягивающихся переговоров, которые в Киеве не желают ускорять. По мнению аналитиков, украинское руководство выжидает, требуя от Запада большего участия в дискуссии, так как не способно принимать решения самостоятельно, по факту находясь под внешним управлением.

Всех украинских деятелей, которые попытаются наладить контакт с российскими представителями в ходе текущего кризиса, ждёт незавидная участь. С такой угрозой выступил в своём обращении 13 марта президент Украины Владимир Зеленский.

«Хочу сказать некоторым деятелям и деятельницам, которым не хватило брезгливости не вести разговоры с оккупантами: если кто-то из них вдруг соблазнился на предложения этих оккупантов, вы подписываете себе приговор — пойти следом за более чем 12 тыс. захватчиков (столько, по версии Генштаба ВСУ, погибло российских военных в ходе спецоперации. — RT), которые не смогли вовремя понять, почему на Украину не стоит нападать», — заявил Зеленский.

Держат в страхе

Со стороны сотрудников Службы безопасности Украины угрозы поступают и рядовым украинским гражданам, которые выразили желание эвакуироваться в Россию. Как сообщил 12 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, СБУ начала проводить массовые проверки, задержания, аресты, обыски и допросы тех, кто обратился к российской стороне с просьбой помочь уехать из страны.

«Людей постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в России», — подчеркнул Мизинцев.

Жители Мелитополя получают гуманитарную помощь из России

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

По его словам, координационный штаб теперь вынужден инструктировать тех, кто обращается за помощью, чтобы они уничтожали в телефонах все возможные контакты, сообщения и исходящие звонки, которые могли бы позволить СБУ заподозрить их в общении с российскими представителями.

«Киев по-прежнему продолжает цинично утверждать об отсутствии мирных жителей и иностранных граждан, желающих выехать на территорию Российской Федерации. Но ежедневный прирост количества обращений, поступающих по различным каналам связи от граждан Украины, а также иностранцев с просьбами об эвакуации, говорит об обратном», — заметил Мизинцев.

Так, только за 12 марта российской стороне поступило почти 20 тыс. обращений. Всего же с начала спецоперации на Украине зафиксировано более 2,6 млн обращений «с конкретными фамилиями и адресами» из практически 2 тыс. населённых пунктов страны, добавил представитель Минобороны.

В Госдуме угрозы со стороны киевского руководства назвали попыткой запугать своих граждан, часть которых и так последние восемь лет жила в страхе перед террором со стороны силовых структур Украины и нацбатальонов.

«Президент Украины не думает о своих гражданах. Он думает о тех задачах, которые перед ним ставят руководители, которые по факту занимаются внешним управлением Украиной из европейских столиц и США», — сказал в комментарии RT член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров.

Разница мнений

При этом во время переговоров с Россией Киев не спешит ускорять процесс выработки конкретных решений по урегулированию ситуации. Более того, в украинском руководстве разнятся оценки ведущегося диалога. Так, Владимир Зеленский во время пресс-конференции для западных СМИ 12 марта заявил, что только сейчас стороны наконец-то начали «говорить, а не бросать ультиматумы». При этом он не забыл уколоть своих западных партнёров, отметив недостаточную вовлечённость западных стран в переговорный процесс.

«Если мы говорим о гарантиях безопасности нашего государства, то просто доверять России на Украине уже не смогут… и поэтому, кроме Российской Федерации, эти гарантии безопасности должны предложить и другие лидеры», — цитирует ТАСС Зеленского.

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Более оптимистичную оценку диалогу дал в тот же день в интервью изданию «Коммерсантъ» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, непосредственно участвующий в переговорном процессе.

«На столе переговоров сейчас лежат разные предложения, их много, там десяток предложений… Сейчас это всё находится в условных рабочих группах, в юридических форматах обсуждается, как могут выглядеть итоговые документы... Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча — четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра», — сказал Подоляк.

Он также допустил, что для подписания договорённостей между Москвой и Киевом может потребоваться участие третьих стран, так как, с точки зрения Подоляка, нынешний конфликт не является локальным.

Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил иное мнение. В рамках онлайн-мероприятия, организованного американской НКО Renew Democracy Initiative, он заявил, что дипломатическое решение ещё не найдено. Более того, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, министр заявил, что только отстранение президента РФ Владимира Путина от власти может остановить войну.

«Но для восстановления мира и безопасности в евроатлантическом пространстве потребуется не только устранение Путина, но и депутинизация России», — добавил Кулеба.

Как отмечают эксперты, слова Кулебы перекликаются с недавними заявлениями американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который сначала в эфире телеканала Fox News, а затем в своём Twitter 4 марта заявил, что единственный способ положить конец конфликту на Украине — «если кто-нибудь в России уберёт этого человека», имея в виду Владимира Путина.

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?



The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.



You would be doing your country - and the world - a great service. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022

В Белом доме, однако, от позиции Грэма поспешили отмежеваться.

«Мы не выступаем за убийство лидера иностранного государства или смену режима. США не проводят такую политику», — заявила в тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Белый дом

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По мнению Артёма Турова, различные оценки представителей украинского истеблишмента разного уровня подчёркивают несамостоятельность киевского режима.

«Мы прекрасно понимаем, что украинская сторона не принимает решений. Все эти переговоры лишь демонстрируют несамостоятельность Киева, который ждёт советов и решений из других стран», — сказал политик.

Преследование инакомыслящих

Опрошенные RT эксперты отмечают, что сегодня украинские власти относятся к своим гражданам как к разменной монете и, чтобы не допустить среди них инакомыслия, опускаются даже до угроз.

«В данной ситуации как сотрудничество с русскими воспринимается даже естественное желание людей спастись, эвакуировавшись в Россию. Зеленский воюет со своим народом силами спецслужб, армии и теробороны. Если человек просто возьмёт еду, хлеб, воду, примет гуманитарную помощь, то даже это уже может расцениваться как сотрудничество с русскими», — рассказал политолог Богдан Безпалько.

В свою очередь, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков заметил, что официальный Киев таким образом сопротивляется распространению в стране точки зрения о том, что Украина вполне может жить в мире с Россией, несмотря на многолетнюю пропаганду ненависти к русским.

«Нынешняя украинская культура, её политическая целостность сформировалась как антирусская, в противостоянии с Россией. Однако отнюдь не все в стране её поддерживают, и это пугает киевский режим. Пугает, что страна снова развернётся в сторону России и нынешние политики потеряют всё, так как изначально сделали ставку на антирусскую идеологию», — пояснил Крутаков.

Поэтому, по мнению эксперта, киевскому режиму выгодно затягивать переговоры и требовать большей вовлечённости в переговорный процесс западных стран, чтобы гарантировать себе выгодное положение после завершения российской спецоперации. И Запад попустительствует этому, так как сам спровоцировал этот конфликт и слишком много средств вложил в Украину, чтобы просто сдать её.

Что касается возможного участия третьих стран в будущем подписании документов между Россией и Украиной, то этот вариант маловероятен, считает Безпалько.

«Ведь Киеву другие страны нужны для давления на Москву, чтобы отстоять свои интересы. Но зачем России посредники? Если украинское руководство не управляет своей страной, то пусть прямо укажет своего куратора, с которым и следует заключать какие-либо договорённости по будущему Украины. Но в Киеве же утверждают, что это они управляют государством. Поэтому и ответственность за принимаемые решения им тоже придётся брать на себя», — резюмировал аналитик.