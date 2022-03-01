«Им всё равно, под какими знамёнами воевать»: зачем Киев создаёт «интернациональный легион»

В войсках территориальной обороны Украины появится «интернациональный легион» — вооружённая группировка из числа иностранцев. Об этом говорится в приказе президента Украины Владимира Зеленского. С целью создания этого формирования Зеленский отменил визы для прибывающих в страну «добровольцев», за исключением граждан РФ. Ещё в 2016 году власти Украины разрешили иностранцам и апатридам служить в ВСУ, чтобы уменьшить потребность в мобилизации украинского населения. Однако, как полагают эксперты, эта попытка провалилась, и теперь, находясь в отчаянном положении, Зеленский стремится привлечь на свою сторону любые силы, в том числе националистов из западных стран.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №82/2022 о безвизовом режиме для иностранцев, прибывающих в страну, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Киева. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса президента Украины.

«Ввести с 1 марта 2022 года временно на период действия военного положения до принятия президентом Украины соответствующего решения безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором», — говорится в документе.

Таким образом, для участия в боевых действиях на Украину могут приехать граждане всех зарубежных стран, за исключением РФ.

О намерении создать «интернациональный легион», который должен стать частью сил территориальной обороны (ТрО), офис президента Украины объявил 27 февраля. Как пояснялось, в это формирование могут вступить лица, которые готовы «приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века».

«Всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды сил территориальной обороны. Из иностранцев формируется отдельное подразделение — Интернациональный легион территориальной обороны Украины», — говорилось на сайте офиса президента.

«Военные бомжи»

По словам экспертов, распоряжение Зеленского фактически дополняет указ №248 от 10 июня 2016 года его предшественника на посту президента Украины — Петра Порошенко. Таким образом Зеленский пытается реанимировать проваленную реформу по массовому набору в ВСУ иностранцев.

Напомним, как сообщала ранее администрация Порошенко, указ №248 разрешил иностранцам и лицам без гражданства выполнять «в добровольном порядке свой долг по защите независимости и территориальной целостности Украины».

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Иностранцы и апатриды получили возможность служить по контракту на должностях рядового, сержантского и старшинского состава. Власти полагали, что предоставление права гражданам зарубежных стран и лицам без подданства вступить в ряды ВСУ позволит сократить потребность в мобилизации украинского населения.

В отличие от Зеленского, предыдущий президент Украины не стал формировать отдельные воинские части, где служат иностранцы. Впрочем, отказ от этой меры мог быть вызван небольшим количеством граждан зарубежных стран, подписавших контракт с Минобороны Украины.

Согласно официальным данным, через два месяца после выхода указа №248 в рядах ВСУ служили менее 100 иностранцев. Все они принимали участие в операции украинской армии в Донбассе. Актуальная официальная информация по численности иностранцев и апатридов в украинской армии не публиковалась.

По данным украинских СМИ, приезжавшие из-за рубежа «добровольцы» рассчитывали прежде всего на получение украинских паспортов и вида на жительство в упрощённом порядке. Однако украинские власти не спешили предоставлять им такие документы, поэтому наёмники нередко называли себя «военными бомжами».

Как сообщал ранее украинский «5 канал», одним из «военных бомжей» был прибывший из Белоруссии боец Дмитрий Рубашевский (позывной — Ганс). На родину он не хотел возвращаться, опасаясь попасть в места лишения свободы. Помимо получения официального статуса на проживание, свою мотивацию служить в ВСУ Рубашевский объяснял желанием бороться с «империей».

Военнослужащие украинской армии в Донбассе

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© Штаб ООС

Как отметил в беседе с RT офицер запаса ВС РФ эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин, публичная информация о наёмниках в Донбассе позволяет сделать вывод, что в ряды ВСУ вступали в основном лица, имевшие проблемы с законом и отличавшиеся патологической жестокостью.

«Это самые настоящие псы войны, которые ищут способ выплеснуть адреналин и агрессию. Им всё равно, под какими знамёнами воевать. У многих проблемы с законом, и украинская армия стала пристанищем для таких людей. При этом «легионеры» не отличаются высоким уровнем боеспособности и проигрывают, если сталкиваются с регулярной армией или мотивированным противником», — подчеркнул Костикин.

«Хватается за любую соломинку»

Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил в своём Telegram-канале, что украинцы из Французского иностранного легиона могут приехать на Украину «в полной боевой экипировке». Наряду с этим внештатный советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что многие иностранцы изъявили желание принять участие в боях на стороне Киева.

27 февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что у поданных королевства нет никаких юридических препятствий для добровольного въезда на Украину с целью поддержки украинской армии. Она подчеркнула, что это должен быть личный выбор каждого.

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В тот же день аналогичное заявление сделала глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью BBC. Она сообщила, что поддержит британцев, которые захотят воевать на стороне Киева.

Эксперты напомнили, что страны — члены НАТО отказались перебрасывать на Украину свои регулярные войска и теперь призывают отправиться в страну «горячие головы», за судьбу которых не будут нести ответственность. Однако аналитики сомневаются, что на Украину сейчас поедет большое количество «добровольцев» из-за рубежа.

«На Украине находятся наиболее подготовленные части нашей армии. Задачи там выполняют контрактники, многие из которых прошли через Сирию и имеют за плечами хороший боевой опыт. У «интернационального легиона», если он, конечно, будет сформирован, нет никаких шансов. Вся эта авантюра закончится уничтожением этих боевиков. Не факт, что многие из «добровольцев» вообще доберутся до мест предполагаемой службы», — подчеркнул Николай Костикин.

Военный эксперт Александр Хроленко считает, что украинские власти вряд ли смогут обеспечить контроль над «интернациональным легионом». Он напомнил, что ударами российской армии было разрушено множество узлов связи и командных пунктов ВСУ.

Бойцы территориальной обороны Киева

globallookpress.com

© Diego Herrera

«Централизованная система управления ВС Украины разрушена. К тому же непонятно, на каком языке «добровольцы» из разных стран собираются переговариваться между собой. Если они всё же прибудут на Украину, то с большой вероятностью превратятся в партизанские и диверсионные отряды, которые в значительной степени будут действовать автономно, либо подчиняться приказам кураторов из США и ЕС. Они фактически будут бандформированиями НАТО», — сказал Хроленко.

Также эксперт выразил надежду, что ВС РФ не допустят запланированную Киевом интеграцию бойцов «интернационального легиона» в систему территориальной обороны городов Украины. Хроленко уверен, что при таком сценарии ситуация с безопасностью мирного населения существенно ухудшится.

«Власти Украины раздали не пойми кому десятки тысяч единиц огнестрела. Граждане Украины сами видят и снимают на телефоны то, как ведут себя эти «защитники». В большей степени именно из-за них происходят убийства, вымогательства и грабежи. Я не думаю, что приехавшие на Украину иностранцы будут заниматься чем-то другим», — говорит Хроленко.

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По мнению эксперта, в сложившейся отчаянной ситуации Зеленский «хватается за любую соломинку» и готов привлекать к военной службе кого угодно. В частности, украинские власти начали выпускать из тюрем осужденных радикалов и участников АТО, рассчитывая таким образом поддержать ВСУ. Некоторые из них виновны в убийствах мирных жителей.

«Зеленский судорожно пытается привлечь на свою сторону как можно больше людей, готовых взять в руки оружие. Ничем другим, как агонией его режима, это объяснить невозможно. Единственное, что у киевского режима хорошо получается, — это издеваться над людьми и производить большое количество фейков», — рассуждает Хроленко.

Аналогичной точки зрения придерживается и Костикин. Эксперт полагает, что в «интернациональный легион» могут вступить в основном представители ультраправых западных группировок, которым близки нарративы украинской националистической идеологии.