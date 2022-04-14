Сдавшийся в Мариуполе британский наёмник рассказал о разочаровании в киевском режиме

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Сдавшийся в плен в Мариуполе британский наёмник Эйден Эслин на допросе рассказал, почему разочаровался в киевском режиме.
Сдавшийся в Мариуполе британский наёмник рассказал о разочаровании в киевском режиме
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«Я воевал в самом начале, когда Украина была хорошей стороной. Но потом я понял, что они не принимают правильных решений, которые могли бы способствовать окончанию войны», — сказал он.

По словам Эслина, показательно, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не стремился к перемирию.

«Когда президент Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР, у Украины был выбор — уйти из Донбасса. Но Зеленский отказался», — сказал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинский военнопленный сообщает об иностранных наёмниках численностью 200—300 человек, которые находятся в Мариуполе.

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