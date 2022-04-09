Украинский военнопленный рассказал об иностранных наёмниках в Мариуполе

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинский военнопленный сообщает об иностранных наёмниках численностью 200—300 человек, которые находятся в Мариуполе.

«На «Азовстали» находятся иностранные войска, не знаю какой страны, где-то человек 200—300, и «Азова» — 1500—2000», — говорит пленный на видео.

Как пояснил Кадыров, «этот националист решил сдаться Тимуру Ибриеву и его бойцам».

«Утверждает, что раскаялся, а все его бандеровские убеждения остались в прошлом и заросли непроходимым бурьяном. Он также дал ценную информацию о численности, дислокациях и вооружении противника. Все эти моменты, конечно, будут учтены в его пользу как смягчающие обстоятельства», — написал он в Telegram.

В Минобороны России ранее отмечали, что радиоперехваты в Мариуполе говорят о наличии большого числа иностранных наёмников: разговоры ведутся не только по-русски и по-украински, но и ещё на шести языках, в основном европейских.

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