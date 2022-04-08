МО России: радиоперехваты говорят о том, что в Мариуполе есть много иностранных наёмников

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Радиоперехваты в Мариуполе говорят о том, что в городе находится много иностранных наёмников: разговоры ведутся не только по-русски и по-украински, но и ещё на шести языках, в основном на европейских, сообщило Минобороны России.
МО России: радиоперехваты говорят о том, что в Мариуполе есть много иностранных наёмников
  • © Evgeniy Maloletka

«Результаты радиоперехватов показывают, что, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооружённых сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наёмников. Радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся ещё на шести — в основном европейских — языках», — сообщило ведомство.

В министерстве добавили, что речь идёт о наёмниках, «прибывших убивать славян за американские доллары», прикрываясь «живым щитом» из мирных граждан.

«Киевский националистический режим отказался вывести боевиков из Мариуполя. Учитывая это, город будет безусловно освобождён войсками Донецкой Народной Республики и подразделениями российских вооружённых сил», — подытожило Минобороны.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских войск на 98%.

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