МО России: радиоперехваты говорят о том, что в Мариуполе есть много иностранных наёмников
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«Результаты радиоперехватов показывают, что, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооружённых сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наёмников. Радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся ещё на шести — в основном европейских — языках», — сообщило ведомство.
В министерстве добавили, что речь идёт о наёмниках, «прибывших убивать славян за американские доллары», прикрываясь «живым щитом» из мирных граждан.
«Киевский националистический режим отказался вывести боевиков из Мариуполя. Учитывая это, город будет безусловно освобождён войсками Донецкой Народной Республики и подразделениями российских вооружённых сил», — подытожило Минобороны.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских войск на 98%.