Посол Антонов: Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия Украине
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«Передавали ли мы ноту? Да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики», — приводит слова Антонова ТАСС.
Он напомнил, что американские власти планируют поставить на Украину военную помощь на сумму $800 млн.
«Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации», — заключил Антонов.
Ранее заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила о поставках РСЗО из США на Украину.
21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.