Посол Антонов: Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия Украине

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Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставки оружия Киеву. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия 24».
Посол Антонов: Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия Украине
  • globallookpress.com
  • © Russian Embassy in the USA

«Передавали ли мы ноту? Да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики», — приводит слова Антонова ТАСС.

Он напомнил, что американские власти планируют поставить на Украину военную помощь на сумму $800 млн.

«Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации», — заключил Антонов.

Ранее заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила о поставках РСЗО из США на Украину.

21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.

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