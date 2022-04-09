Посол России Антонов призвал Запад прекратить «накачивать киевский режим оружием»
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«Чрезвычайно важно, чтобы западные страны прекратили подливать масло в огонь, накачивая киевский режим оружием», — цитирует его РИА Новости.
Антонов назвал «очевидной необходимостью» соблюдение Западом международного гуманитарного права.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал безответственной позицию Запада по поставкам летального оружия Украине.
В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что поставляемое Киеву оружие из западных стран не помешает России довести военную операцию до конца.