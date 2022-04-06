Песков: поставляемое Киеву оружие не помешает России довести военную операцию до конца

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Поставляемое Киеву оружие из западных стран не помешает России довести военную операцию до конца, заявил в интервью французскому LCI пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: поставляемое Киеву оружие не помешает России довести военную операцию до конца
  • РИА Новости

«Есть сопротивление и материальный ущерб, вызванный поставками этого оружия. Но этого оружия недостаточно для того, чтобы остановить наше наступление, оно не помешает нам достичь наших целей», — сказал представитель Кремля. Его слова приводит РИА Новости.

Как ранее сообщил посол России в Британии Андрей Келин, британские орудия дальнобойной артиллерии и противокорабельные комплексы станут законными целями Вооружённых сил России при их передаче Украине.

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