Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что британские орудия дальнобойной артиллерии и противокорабельные комплексы станут законными целями Вооружённых сил России при их передаче Украине.

По словам дипломата, любые поставки вооружений носят дестабилизирующий характер.

«Это... новые, достаточно высокоточные вооружения. Конечно же, они будут являться законными целями для наших вооружённых сил в случае, если они будут пересекать границу Украины», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Келин также заявил о необъективном восприятии хода боевых действий на Украине со стороны Великобритании.

Он пояснил, что в Британии до сих пор считают, что батальон «Азов» скоро освободит Мариуполь, а в Луганской области силы Народной милиции никуда не продвинулись.

Ранее Келин заявлял, что действия, предпринимаемые властями Великобритании в отношении ситуации на Украине, направлены на эскалацию ситуации в регионе.