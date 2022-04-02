Посол России заявил, что новые британские вооружения станут целями ВС России на Украине

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Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что британские орудия дальнобойной артиллерии и противокорабельные комплексы станут законными целями Вооружённых сил России при их передаче Украине.
Посол России заявил, что новые британские вооружения станут целями ВС России на Украине
  • © МИД РФ

По словам дипломата, любые поставки вооружений носят дестабилизирующий характер. 

«Это... новые, достаточно высокоточные вооружения. Конечно же, они будут являться законными целями для наших вооружённых сил в случае, если они будут пересекать границу Украины», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Келин также заявил о необъективном восприятии хода боевых действий на Украине со стороны Великобритании.

Он пояснил, что в Британии до сих пор считают, что батальон «Азов» скоро освободит Мариуполь, а в Луганской области силы Народной милиции никуда не продвинулись.

Ранее Келин заявлял, что действия, предпринимаемые властями Великобритании в отношении ситуации на Украине, направлены на эскалацию ситуации в регионе.

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