Посол России заявил, что новые британские вооружения станут целями ВС России на Украине
- © МИД РФ
По словам дипломата, любые поставки вооружений носят дестабилизирующий характер.
«Это... новые, достаточно высокоточные вооружения. Конечно же, они будут являться законными целями для наших вооружённых сил в случае, если они будут пересекать границу Украины», — рассказал он в беседе с ТАСС.
Келин также заявил о необъективном восприятии хода боевых действий на Украине со стороны Великобритании.
Он пояснил, что в Британии до сих пор считают, что батальон «Азов» скоро освободит Мариуполь, а в Луганской области силы Народной милиции никуда не продвинулись.
Ранее Келин заявлял, что действия, предпринимаемые властями Великобритании в отношении ситуации на Украине, направлены на эскалацию ситуации в регионе.