Посол России в Лондоне: действия британских властей на Украине направлены на эскалацию

Действия, предпринимаемые властями Великобритании в отношении ситуации на Украине, направлены на эскалацию ситуации в регионе, завил посол России в Лондоне Андрей Келин.

Дипломат предположил, что у британских властей создаётся картина такая, какая представляется «из бункера» президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, на основе этого принимаются решения о том, что Киев необходимо снабдить оружием, а в переговорах нет необходимости.

«Это страусиная позиция... Эти неверные решения очень опасны, поскольку они направлены на продолжение конфликта, на нежелание работать в пользу урегулирования. Они свидетельствуют о желании навредить нашей стороне как можно больше», — сказал Келин ТАСС.

Он подчеркнул, что «решения и идеи, которые высказывает, в частности, британское руководство, нацелены на обострение ситуации, на дальнейшую эскалацию».

Как ранее сообщала The Times со ссылкой на правительственные источники, Великобритания выступает против заключения слишком раннего мирного соглашения между Россией и Украиной, как якобы невыгодного для Киева.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что санкции в отношении России необходимо сохранить до тех пор, пока все её вооружённые силы, участвующие в военной спецоперации, не будут выведены с Украины.