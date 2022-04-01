The Times: Британия против раннего мира между Россией и Украиной из-за невыгодности Киеву

Великобритания выступает против заключения слишком раннего мирного соглашения между Россией и Украиной, как якобы невыгодного для Киева.

Об этом пишет газета The Times со ссылкой на правительственные источники.

Согласно изданию, Британия обеспокоена действиями союзников, которые «чрезмерно стремятся» к скорейшему заключению мирного соглашения.

«Некоторые из наших союзников, возможно, слишком хотят, чтобы он (Владимир Зеленский. — RT) договорился», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в Лондоне полагают, что урегулирование должно быть достигнуто, когда Украина «улучшит свои военные позиции».

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что встрече президента Путина и Зеленского на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, а также визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц.